Bus lungo Corso Garibaldi: Civico 22 "non funzionerà" "Il commercio nel centro storico è in stato comatoso"

"Non funzionerà. Il commercio nel centro storico è in stato comatoso: lungo il corso Garibaldi, ben 25 attività commerciali sono chiuse, spesso da lungo tempo; le traverse che si irradiano dal Corso sono vuote di negozi e persone; nella lunga via Annunziata resistono non più di 4 o 5 attività. Deserti o quasi i vicoli Trescene I e II, via Bartolomeo Camerario, vico Volpe, via Erik Mutarelli, via Niccolò Franco, via Arcivescovo Pacca, largo Feuli, via Landolfo della Greca, il vicolo di Santa Teresa…".

Così Civico 22 sul servizio di trasporto pubblico tornato nell'isola pedonale cittadina da quest'oggi.

"Nel vasto quadrante contenuto da Piazza Orsini, da Via Ennio Goduti, da via del Pomerio e viale dei Rettori, da via delle Puglie fino a via Rummo (escluse queste vie, il Corso e la piazza) - prosegue Civico 22- vi sono meno di 70 attività commerciali e artigianali, di cui la metà sono bar, ristoranti, pub e vinerie, concentrate per lo più nella zona del Trescene, di via Umberto I e nei vicoli immediatamente limitrofi, con i problemi di sicurezza e vivibilità ben noti.

Se questa è la situazione, il tentativo di rivitalizzare il commercio in centro storico e combattere la desertificazione, ripristinando il transito degli autobus urbani per il corso Garibaldi – come ha annunciato l’Amministrazione –appare estemporaneo, velleitario e inutile. E appare profondamente contraddittorio istituire quattro corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, e contemporaneamente circondare il centro con strisce blu a elevato costo orario. Non funzionerà".