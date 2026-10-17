Controlli della Polizia di Stato a Benevento e Pietrelcina Particolare attenzione alla prevenzione della devianza giovanile

Gli agenti della Polizia di stato ieri hanno effettuato una serie di controlli straordinari a Benevento e Pietrelcina, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile, alle aree maggiormente frequentate nelle ore pomeridiane e serali e agli spazi pubblici interessati da una significativa presenza di giovani.

L'attività, finalizzata a rafforzare la percezione di sicurezza e a prevenire fenomeni di illegalità e comportamenti riconducibili alla devianza giovanile, ha visto l'impiego di personale della Polizia di Stato, con il concorso di equipaggi della Polizia Stradale e dell'Unità Cinofila della Polizia Penitenziaria.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 204 persone e sottoposti a verifica 88 veicoli. Parallelamente, sono stati eseguiti anche controlli amministrativi presso due esercizi pubblici, tra cui una sala giochi, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire possibili situazioni di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'azione preventiva e di vigilanza sul territorio ha consentito di adottare un provvedimento di ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino straniero, ritenuto responsabile di condotte incompatibili con la regolare fruizione delle aree interessate dai controlli.

Nell'ambito delle medesime attività, è stata elevata nei confronti di un uomo una contestazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L'attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Benevento nel garantire elevati standard di sicurezza attraverso una presenza capillare sul territorio e una mirata azione di prevenzione, orientata anche a contrastare quei fenomeni di disagio e devianza giovanile che possono costituire terreno fertile per comportamenti antisociali e condotte illecite.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con specifici interventi nelle aree urbane e nei luoghi di aggregazione maggiormente frequentati, al fine di assicurare condizioni di serenità e sicurezza per tutti i cittadini e promuovere il rispetto delle regole della convivenza civile.