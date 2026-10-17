Under 16 e 15, le formazioni del Benevento sfidano la Lazio Impegni in trasferta per le squadre allenate da Festa e Grande

Trasferta di un certo spessore per le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio, entrambe impegnate in casa della Lazio. Le due formazioni giallorosse sono reduci da ottime vittorie conquistate in trasferta ad Arezzo e puntano a fare bene contro i capitolini. Comincerà l'under 15 alle ore 13:30 alla Borghesiana di Roma. Due ore dopo, alle 15:30, sarà la volta dell'under 16 guidata da Paolo Festa.

Under 16 e 15, il programma della sesta giornata

Ascoli-Palermo

Catanzaro-Lecce

Fiorentina-Avellino

Frosinone-Arezzo

Juve Stabia-Empoli

Lazio-Benevento

Napoli-Roma

Under 16, la classifica

Roma 15

Empoli 13

Lazio 11

Lecce 11

Fiorentina 10

Catanzaro 8

Juve Stabia 7

Napoli 7

Benevento 6

Ascoli 6

Palermo 3

Arezzo 3

Frosinone 0

Avellino 0

Under 15, la classifica

Lazio 13

Napoli 12

Roma 11

Benevento 9

Fiorentina 8

Lecce 8

Catanzaro 7

Frosinone 7

Juve Stabia 6

Avellino 4

Empoli 4

Arezzo 4

Ascoli 2

Palermo 1