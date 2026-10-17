Under 16 e 15, le formazioni del Benevento sfidano la Lazio

Trasferta di un certo spessore per le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio, entrambe impegnate in casa della Lazio. Le due formazioni giallorosse sono reduci da ottime vittorie conquistate in trasferta ad Arezzo e puntano a fare bene contro i capitolini. Comincerà l'under 15 alle ore 13:30 alla Borghesiana di Roma. Due ore dopo, alle 15:30, sarà la volta dell'under 16 guidata da Paolo Festa.
Under 16 e 15, il programma della sesta giornata
Ascoli-Palermo
Catanzaro-Lecce
Fiorentina-Avellino
Frosinone-Arezzo
Juve Stabia-Empoli
Lazio-Benevento
Napoli-Roma
Under 16, la classifica
Roma 15
Empoli 13
Lazio 11
Lecce 11
Fiorentina 10
Catanzaro 8
Juve Stabia 7
Napoli 7
Benevento 6
Ascoli 6
Palermo 3
Arezzo 3
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Lazio 13
Napoli 12
Roma 11
Benevento 9
Fiorentina 8
Lecce 8
Catanzaro 7
Frosinone 7
Juve Stabia 6
Avellino 4
Empoli 4
Arezzo 4
Ascoli 2
Palermo 1