Rugby, l'Ivpc Benevento apre il campionato con grandi ambizioni Al Dell'Oste si presenterà il Partenope per la prima giornata di Serie B

Domenica alle 15:30, al campo dell’Oste, l’IVPC Benevento inaugura il proprio campionato di Serie B affrontando il Partenope. I biancocelesti si presentano ai nastri di partenza con una squadra giovane, un’età media di 25 anni e l’ambizione di migliorare il rendimento della passata stagione. Non mancano i ritorni importanti, a cominciare da quello di Giovanni D’Onofrio, ex nazionale Under 20 ed ex Zebre, che negli ultimi anni ha militato in Eccellenza prima di tornare a vestire la maglia biancoceleste. Un innesto di qualità ed esperienza per un gruppo che punta a crescere e a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In panchina ci sarà Alessandro Valente, chiamato a guidare una formazione che ha voglia di alzare l’asticella e affrontare il campionato con rinnovate ambizioni. La linea è chiara: valorizzare i giovani, consolidare il lavoro svolto e cercare maggiore continuità nei risultati. Il primo test è subito significativo: domenica contro il Partenope, il Benevento cercherà di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico.