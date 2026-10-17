Domenica alle 15:30, al campo dell’Oste, l’IVPC Benevento inaugura il proprio campionato di Serie B affrontando il Partenope. I biancocelesti si presentano ai nastri di partenza con una squadra giovane, un’età media di 25 anni e l’ambizione di migliorare il rendimento della passata stagione. Non mancano i ritorni importanti, a cominciare da quello di Giovanni D’Onofrio, ex nazionale Under 20 ed ex Zebre, che negli ultimi anni ha militato in Eccellenza prima di tornare a vestire la maglia biancoceleste. Un innesto di qualità ed esperienza per un gruppo che punta a crescere e a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In panchina ci sarà Alessandro Valente, chiamato a guidare una formazione che ha voglia di alzare l’asticella e affrontare il campionato con rinnovate ambizioni. La linea è chiara: valorizzare i giovani, consolidare il lavoro svolto e cercare maggiore continuità nei risultati. Il primo test è subito significativo: domenica contro il Partenope, il Benevento cercherà di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico.
Rugby, l'Ivpc Benevento apre il campionato con grandi ambizioni
Al Dell'Oste si presenterà il Partenope per la prima giornata di Serie B
Benevento.