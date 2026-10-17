Scontro tra un van e un trattore: paura sulla tangenziale Ovest - FOTO Incidente stradale a Benevento: ferito il conducente del mezzo agricolo

E' di una persona ferita, trasportata in ospedale e tanta puara il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera lungo la Tangenziale Ovest alle porte di Benevento. Lo scontro è avvenuto tra un van Opel nove posti e un trattore.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per regolare l'intenso traffico e le ambulanze del 118. Danni ingenti ai mezzi a causa dello scontro frontale. Resta ora da capire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Traffico bloccato e poi rallentato per consentire agli agenti i rilievi del sinistro e le operazioni di soccorso.

Ad avere la peggio è stato il conducente del van, un 58enne, che è stato trasferito in ospedale. Tanta la paura per il conducente del trattore, un 50enne di Benevento.

Al termine dei rilievi sono intervenuti i mezzi per rimuovere i veicoli coinvolti e ripulire la carreggiata dai detriti.