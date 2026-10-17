"Polizia di Stato, professionalità e umanità al servizio dei cittadini" Il plauso del SAP di Benevento agli agenti che hanno rintracciato una persona scomparsa da Lecce

Il Sindacato Autonomo di Polizia SAP, con una nota del Segretario provinciale di Benevento, Daniele Izzo, si congratula con gli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato, coordinati dal dirigente, il commissario capo Vincenzo Luisi, che lo scorso 15 ottobre sono riusciti a rintracciare una persona di 55 anni, scomparsa da diversi giorni dalla provincia di Lecce. Un caso segnalato anche dalla popolare trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

“Grazie alla prontezza degli operatori – ha rimarcato Izzo -, la persona è stata individuata e rassicurata, per poi essere affidata ai familiari, con un lieto fine che ha restituito serenità ad una famiglia. Un risultato che testimonia la professionalità, la dedizione e la sensibilità degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nella tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini”.

Il SAP sottolinea anche “come episodi di questo genere rappresentino un esempio concreto di una Polizia di Stato vicina alle persone, capace di intervenire tempestivamente non soltanto nelle situazioni di pericolo, ma anche nei momenti di fragilità e difficoltà umana. La sicurezza non è soltanto prevenzione e contrasto alla criminalità, ma anche presenza, ascolto e attenzione verso chi ha bisogno di aiuto. A tutti gli operatori coinvolti va il ringraziamento del SAP per l’attività svolta, che conferma il valore del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa e il significato più autentico del motto della Polizia di Stato: “Esserci sempre”.