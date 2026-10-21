Sbanda con l'auto e finisce contro un muretto: ferita una donna Incidente stradale in via Capodimonte a Benevento. L'auto proveniva da Apice

Auto distrutta e conducente in ospedale. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona di via Capodimonte alle porte di Benevento. È qui che una donna, proveniente da Apice, ha perso il controllo della Citroen C1 che si è schiantata contro un muretto e un palo. Violento l'impatto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal vicino comando provinciale, la Polizia municipale per i rilievi e l'ambulanza del 118.

Ferita e trasferita all'ospedale San Pio la donna.

Sarnano ora i rilievi della 'Municipale' a dover delineare la dinamica dell'incidente. Traffico rallentato lungo l'arteria per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

Al termine dei rilievi, il veicolo è stato spostato dalla carreggiata per essere messa in sicurezza al pari della trafficata arteria.