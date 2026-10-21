Servizio idrico integrato, firmata la convenzione tra EIC e Sannio Acque Passaggio strategico per il riordino del servizio in 78 Comuni della provincia di Benevento

È stata sottoscritta questa mattina, presso la sede centrale dell'Ente Idrico Campano (EIC) a Napoli, la convenzione per l'affidamento a Sannio Acque del servizio idrico integrato nei Comuni della provincia di Benevento.

L'accordo segna una tappa fondamentale nel percorso di riorganizzazione del servizio e apre una nuova fase orientata all'efficienza gestionale, alla programmazione degli interventi e al miglioramento della qualità del servizio. L'affidamento interessa 78 Comuni, circa 272.000 abitanti e 117.000 utenze, su un territorio di oltre 2.000 chilometri quadrati. La rete infrastrutturale comprende oltre 4.200 chilometri di rete idrica e 1.300 chilometri di rete fognaria. Nell'arco dei 27 anni di gestione sono previsti investimenti per oltre 265 milioni di euro, destinati all'ammodernamento delle reti, al superamento delle criticità e al miglioramento progressivo del servizio. Con questa convenzione l'Ente Idrico Campano conferma il proprio ruolo di governo e coordinamento del servizio idrico in Campania, promuovendo un modello fondato su efficienza, sostenibilità e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze delle comunità locali.

Le dichiarazioni

Luca Mascolo, presidente EIC

«L'affidamento è il risultato di un percorso istituzionale volto a superare la frammentazione delle gestioni esistenti e a consolidare un modello unitario, capace di rafforzare il coordinamento tra l'Ente, i Comuni e il gestore, valorizzare le infrastrutture e promuovere una gestione sostenibile della risorsa idrica».

Clemente Mastella, sindaco di Benevento

«È una svolta cruciale che avrà effetti concreti sulla vita dei cittadini sanniti. Dagli investimenti per l'ammodernamento della rete idrica a un più efficace coordinamento istituzionale e gestionale, è un passo avanti verso un servizio idrico più moderno ed efficiente. L'acqua resta pubblica, perché pubblica è la maggioranza in Sannio Acque. La partnership con il privato garantisce sostenibilità e solidità, a vantaggio dei cittadini sanniti».

Pompilio Forgione, presidente di Sannio Acque

«È un traguardo importante, frutto di un lavoro sinergico tra EIC e sindaci, ma soprattutto una responsabilità: garantire una gestione efficiente e sostenibile, investire nelle infrastrutture e migliorare la qualità del servizio, mettendo al centro i cittadini e la tutela della risorsa idrica».

Enrico Pezzoli, amministratore delegato di Acea Acqua

«Sannio Acque rappresenta un nuovo modello di gestione che integra la governance pubblica dei Comuni con le competenze industriali di Acea, mettendo a disposizione tecnologie, esperienze e competenze operative».