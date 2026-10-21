Crisi carburante: all'Unisannio da domani lezioni a distanza Confermati in presenza esami di profitto e sedute di laurea

L’Università degli Studi del Sannio adotta misure organizzative temporanee per garantire la continuità delle attività didattiche e limitare i disagi per la comunità universitaria, alla luce delle agitazioni in corso e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del carburante, che potrebbero incidere sugli spostamenti verso le sedi dell’Ateneo.

La Rettrice Maria Moreno fa sapere che, a decorrere da giovedì 22 ottobre 2026 e fino a nuova comunicazione, le lezioni e le altre attività didattiche frontali si svolgeranno in modalità telematica a distanza, secondo gli orari già previsti dai calendari didattici.

Gli esami di profitto già calendarizzati si terranno regolarmente in presenza, compatibilmente con le condizioni organizzative e la disponibilità dei docenti. Per non penalizzare gli studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie a causa delle difficoltà negli spostamenti, saranno programmate in tempi ravvicinati sedute straordinarie di recupero. Gli studenti interessati dovranno motivare la propria richiesta e riceveranno tempestiva comunicazione delle date previste.

Per quanto riguarda laboratori, tirocini e altre attività formative che richiedono la presenza fisica, i Presidenti dei Corsi di Studio potranno definire le modalità di svolgimento tenendo conto delle specificità dei percorsi formativi e delle esigenze organizzative delle strutture interessate.

Le sedute di laurea si svolgeranno regolarmente in presenza.

Altre attività, come i test di orientamento TOLC, eventi e conferenze restano al momento confermati.

L’Ateneo continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e fornirà ulteriori indicazioni in relazione al suo andamento.