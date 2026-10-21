Casa Riformista – Italia Viva e Noi di Centro: 13 mln per imprese agricole Fin dalla presentazione della nostra mozione abbiamo sottolineato l’urgenza di interventi

Le prime risposte della Regione Campania sul caro-gasolio per il comparto agricolo vanno nella direzione indicata dalla mozione urgente presentata dal gruppo consiliare Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro.



«La Regione Campania ha individuato risorse per 13 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole, dando seguito alle sollecitazioni che abbiamo avanzato attraverso la mozione depositata qualche giorno fa in Consiglio regionale. Ringraziamo il presidente Roberto Fico e l’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nell’affrontare una situazione che mette a rischio la tenuta economica di tante aziende e, con esse, un settore strategico per il territorio e per l’intera filiera alimentare».



«Fin dalla presentazione della nostra mozione abbiamo sottolineato l’urgenza di interventi concreti per fronteggiare l’impennata dei costi energetici e del carburante, tutelare la liquidità delle imprese e scongiurare ripercussioni sulla produzione e sulla distribuzione delle merci. La decisione della Regione di individuare risorse per l’agricoltura rappresenta un primo segnale importante e dimostra come, su un’emergenza che richiede risposte immediate, la Campania si stia muovendo con maggiore operatività rispetto al Governo nazionale, dal quale attendiamo ancora misure adeguate e incisive».



Il gruppo consiliare ribadisce la propria vicinanza agli agricoltori e condivide il senso di responsabilità alla base della decisione di Coldiretti di annullare la manifestazione prevista a Napoli per giovedì 22 ottobre, alla luce delle prime risposte ottenute. «Le ragioni della mobilitazione restano fondate: il caro-gasolio continua a pesare sui bilanci delle aziende e non basta annunciare risorse, occorre fare in modo che diventino sostegni effettivi».



Per questo, la mozione presentata da Casa Riformista resta assolutamente in piedi. «Continueremo a seguire la vicenda nelle sedi istituzionali, chiedendo che siano chiariti i tempi e le modalità dello stanziamento e del trasferimento dei fondi alle imprese agricole. Vigileremo affinché l’impegno annunciato si traduca in aiuti concreti e tempestivi. Il nostro obiettivo non è rivendicare una bandierina politica, ma contribuire a dare risposte a chi lavora, produce e garantisce ogni giorno un bene essenziale come il cibo».