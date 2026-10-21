Mastella su crisi merci: "Invito a ragionevolezza in acquisti e spostamenti" "Declino ceto medio e venir meno degli equilibri sociali sono emergenze istituzionali"

"La crisi nella distribuzione delle merci e del carburante a causa delle forme di protesta in corso provoca disagi e preoccupazione. Come Sindaco nessun intervento diretto è possibile, invito cittadine e cittadini ad evitare però acquisti compulsivi o dettati dal panico, poiché riducono ulteriormente la disponibilità di merce disponibile in un momento complicato".

Così il sindaco di Benevento Mastella in una nota un cui prosegue "E' invece opportuno agire e acquistare beni con ragionevolezza e razionare gli spostamenti in auto secondo ragioni di necessità e urgenza".

E ancora aggiunge: "Ho avuto diversi dialoghi istituzionali e contatti con numerosi cittadini: la protesta dell'autotrasporto è tutt'altro che irragionevole. La situazione sociale ed economica tocca punte drammatiche, tra l'inflazione in ascesa irrefrenabile da mesi e aumenti esponenziali delle materie prime che riducono, o azzerano, i margini di profitto lungo tutta la catena produttiva.

Auspico che il Governo intervenga con decisione, perché servono misure urgenti, da concordare in sede Ue e mettere a terra rapidamente. Sindaci ed enti locali assistono, con armi spuntate, pochissime risorse economiche e inesistenti margini d'intervento reale, al declino del ceto medio e al venire meno degli equilibri sociali. E' il tema centrale del dibattito pubblico anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma con gli scaffali vuoti e il rischio che tale restino anche i frigoriferi prima della polemica politica serve la massima collaborazione interistituzionale per alleviare i disagi per le famiglie", conclude Mastella.