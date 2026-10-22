VIDEO Caro carburanti e caro vita. Agricoltori e trasportatori uniti nel Sannio FOTO - Blocchi Statale 87, Fortorina e a Ponte delle Tavole. Ai cittadini: ecco perchè protestiamo

Nel Sannio è scattata anche la protesta degli agricoltori insieme con gli autotrasportatori. Trattori in strada lungo la Statale 87 Benevento – Campobasso, a Ponte delle Tavole a Benevento e lungo la Fortorina a San Marco dei Cavoti. Agricoltori stremati per il caro carburante e non solo. Alla base della protesta gli elevati costi di produzione e i guadagni “che non ci sono più.

Le nostre aziende stanno fallendo” il grido di allarme di chi stamane nel Sannio ha lasciato le aziende, i terreni, le stalle per scendere in strada e protestare contro il caro vita “che riguarda tutti, a partire dai cittadini che ci devono stare vicini non solo sui social ma devono scendere in strada al nostro fianco” l'appello degli agricoltori e degli autotrasportatori. (LE INTERVISTE NEL VIDEO).

Nel Sannio i blocchi presenti anche sulla Telesina, a San Salvatore e lungo la Statale Appia a Tufara Valle. Sulle arterie interessate si registrano rallentamenti e qualche blocco totale che dura pochi minuti. Protesta pacifiche e attenzionate da Polizia e Carabinieri che presidiano i luoghi interessati.