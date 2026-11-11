Il sorriso di Tommaso si è spento per sempre: oggi autopsia, poi l'ultimo saluto Benevento. Il dramma del 26enne morto sabato sera in un incidente

Affidato al medico legale Emilio D'Oro, dal sostituto procuratore Giulio Barbato, l'incarico dell'autopsia di Tommaso, il 26enne di Airola che nella tarda serata di sabato ha perso la vita in un incidente stradale. Dopo l'esame presso l'obitorio del San Oio, l'ultimo saluto ad un giovane vittima di un destino terribile.

Tutto era accaduto in territorio di Paolisi, lungo la viabilità che costeggia la zona Asi. Er alla guida di una Fiat Punto che, secondo una prima ricostruzione, era uscita dalla carreggiata prima della rotonda che porta ad Arpaia e Sant'Agata dei Goti, ribaltandosi. Inutili i soccorsi per Tommaso, la cui esistenza era già stata segnata dalla perdita della mamma. Erano in tantissimi a volergli bene perché Tommaso era capace di regalare a tutti un sorriso. Un sorriso che coloro che lo hanno conosciuto conserveranno per sempre.