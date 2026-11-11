RUGBY - SERIE B – Un solido e brioso IVPC Benevento batte l’Appia Brindisi 69 a 12 e i sanniti balzano in testa alla classifica

Seconda gara casalinga al dell’Oste di Pacevecchia. Temperatura mite, vento assente, campo in buone condizioni. Parte subito l’offensiva dei sanniti che stazionano in permanenza in attacco. Al 2’ bella azione alla mano che libera Cioffi in posizione di ala e prima meta. Trasformazione dello stesso (7 a 0). All’8’ seconda azione corale alla mano dei trequarti, infine pallone a Carandente che schiaccia. Cioffi trasforma (14 a 0) Il Brindisi non riesce ad allentare la morsa e al 15’ è l’apertura D’Onofrio che ricevuto il passaggio in zona centrale avanza e si libera con una finta per segnare tra i pali. Cioffi trasforma (21 a 0). Il Brindisi tenta di uscire dal guscio difensivo, ma al 22’ Fanzo imbastisce in velocità un contrattacco sulla sinistra, il pallone arriva a Manente che si allunga in meta. Cioffi trasforma (28 a 0). L’Appia si porta in attacco e ha una buona opportunità per una punizione ai 5 metri, ma il Benevento dimostra che gli avanti sono tetragoni e fanno una difesa da manuale. Al 32’ Fanzo esce col pallone da un raggruppamento susseguente a rimessa laterale e schiaccia in meta (33 a 0).Al 36’ invenzione di D’Onofrio che con un calcetto preciso serve Manente all’angolo sinistro per la sesta meta con trasformazione di Cioffi (40 a 0) e suggello su un primo tempo in cui si è visto un Benevento avanzante in mischia e spumeggiante nel gioco dei trequarti che hanno manovrato il pallone con precisione e velocità.

Nel secondo tempo il Benevento riparte con la stessa intensità e in poco più di quindici minuti mette a segno quattro mete. Al 45’ Cioffi su passaggio di D’Onofrio si invola sulla sinistra per una meta centrale che si incarica di trasformare (47 a 0 ). Poi è il turno di Pagnozzi a marcare: intercetta il pallone maldestramente giocato da un difensore e schiaccia l’ottava meta (52 a 0). Al 60’ D’Onofrio ripete la giocata di piede all’angolo, stavolta a beneficio di Cioffi che può mettere a terra la terza meta personale (57 a 0). Al 62’ ancora D’Onofrio sul piedistallo. Stavolta risolve l’attacco con un passaggio teso e lungo che serve alla perfezione l’ala Carandente che può andare agevolmente in meta (62 a 0). Dopo la girandola di sostituzioni il ritmo della gara diminuisce e anche il Brindisi riesce a d essere concreto in attacco. Così al 66’ sull’avanzamento di un carrettino da rimessa laterale va in meta Russo R. (62 a 5). Al 69’ il Benevento ottiene l’undicesima meta con Cremonesi e trasformazione di Sagrafena (69 a 5). Al 74’ l’ultima meta di giornata. è del brindisino Melacca pronto a sfruttare in velocita un passaggio di Bonaparte. Rosato trasforma. Risultato finale 69 a 12 e applausi.

Il Benevento si è rivelato squadra completa e organizzata in tutti i reparti. La mischia è risultata sempre efficace, a tratti dominante, favorendo il gioco dei trequarti che hanno messo in luce dinamismo, rapidità e precisione nei passaggi e varietà di soluzioni offensive, tutte cose che hanno reso vane le azioni degli ospiti per cercare di contrastare la montante marea sannita. In particolare evidenza nel Benevento D’Onofrio, Cioffi, D’Addio, Cremonesi, Zagarese, Fanzo, Manente e Carandente. Appuntamento per la prossima gara casalinga domenica 6 dicembre contro il IV Circolo.

Benevento: Cioffi, Manente, Russo Carmine 2004, Casillo, Carandente, D’Onofrio, Fanzo, Tretola Luigi (cap), Cremonesi, Savino, Pagnozzi, D’Addio, Zagarese, Ciampa F., Petrillo In panchina: Knadil, Calicchio L., Tretola Luca, Sagrafena, Cimino, Russo Claudio, Attanasio.

Allenatore: Alessandro Valente

Appia Brindisi: Melacca, Gemma, Rubino, Palano, Manigrasso, Bonaparte, Perrucci, Jeannin, Vecchio, Della Rosa, Brigante, Ferrarese, Notaristefano, Greco, Ferente (cap.). In panchina: Garibaldi, Calavita, Perrone, Russo R., Ligorio, Rosato, Ragusa.

Allenatore: Paolo D’Oria