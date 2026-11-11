Due Audi, scorribanda dei ladri: inseguimento e colpi di pistola in aria E' accaduto a Fragneto Monforte

Due Audi, ladri pronti a tutto. Abitazioni nel mirino, colpi in qualche caso falliti ed in altri portati a termine. E' il bilancio di una serata particolarmente movimentata vissuta a Fragneto Monforte: un centro che i ladri avevano individuato come teatro delle loro scorribande.

Secondo una prima ricostruzione, attenzione puntata su un paio di case, portati via soldi e oggetti d'oro. A vuoto, per fortuna, un altro 'assalto' . Quando è scattato l'allarmee, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche degli autori dei raid. Alcuni di loro hanno provato a squagliarsela nelle campagne, inseguiti dai militari, che hanno anche esploso in aria alcuni colpi di pistola, con l'obiettivo di indurli a fermarsi.

Non c'è stato alcunchè da fare, i banditi sono riusciti a sparire nel nulla, ingoiati dal buio. Lasciandosi alle spalle le immagini registrate da alcune telecamere che hanno fissato la presenza di due Audi di diverso colore, e la comprensibile preoccupazione dei cittadini.