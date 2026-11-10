Lega B: Vigorito vice presidente del CdA di B4People Ente del Terzo Settore e piattaforma per la responsabilità sociale e ambientale della Lega Serie B

Per perseguire con maggior efficacia le iniziative riconducibili ai temi della Sostenibilità Sociale e Ambientale la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha creato una piattaforma denominata B4People, strumento attraverso il quale la Lega stessa e le Società associate hanno scelto di confrontarsi con il Terzo Settore e attraverso il quale intendono riaffermare i temi del Rispetto e della Responsabilità Sociale all’interno della comunità sportiva.

B4People si pone inoltre come obiettivo di sviluppare una strategia ESG - Enviormental Social and Governance - per la Lega B e per i Club, declinando le linee guida impartite dalla “Strategia di Sostenibilità del Calcio” dalla UEFA, recepite e valorizzate dalla FIGC.

Ricostituiti dunque gli organi di B4People Impresa Sociale, Ente del Terzo Settore e piattaforma per la responsabilità sociale e ambientale della Lega Serie B, che oltre al Presidente Paolo Bedin e al Consigliere delegato Gianluigi Pocchi, vede entrare nel CdA il Presidente del Benevento Oreste Vigorito, che assume la carica di Vicepresidente.