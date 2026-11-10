Benevento Calcio, nasce il Museo giallorosso: un patrimonio di storia e passione Importante iniziativa presentata nella sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V

Un archivio digitale, un museo della memoria, iniziative culturali e nuove pubblicazioni per raccontare la storia della Strega. Il progetto promosso da Francesco Cusano guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Nel corso della presentazione anche l’omaggio a Nicola Russo, con la donazione alla Biblioteca comunale dei sette volumi della collana “Il Benevento e la sua storia”. La storia del Benevento Calcio non è soltanto una successione di risultati, campionati, promozioni e retrocessioni. È un patrimonio collettivo fatto di uomini, imprese sportive, sacrifici, emozioni e appartenenza. Una memoria che merita di essere custodita, approfondita e soprattutto tramandata alle nuove generazioni. Nasce da questa consapevolezza il progetto Museo giallorosso , l’iniziativa promossa dal dottore Francesco Cusano e presentata questo pomeriggio nella sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V. Un progetto ambizioso, che punta a ricostruire e valorizzare la storia della società giallorossa attraverso la creazione di un archivio storico digitale e di un vero e proprio museo digitale. Non un semplice contenitore di documenti e ricordi, ma uno spazio aperto alla città, destinato a diventare un punto di riferimento culturale per tutti coloro che riconoscono nel Benevento Calcio una parte importante dell'identità sportiva e sociale del territorio. L'obiettivo è mettere ordine nella memoria giallorossa, recuperare testimonianze, documenti e materiali storici, ricostruire passaggi ancora poco approfonditi e restituire alla collettività una narrazione il più possibile completa e documentata delle vicende della Strega. A spiegare il senso dell'iniziativa è stato lo stesso Francesco Cusano, che ha sottolineato l'importanza di partire dalla conoscenza del passato per costruire una consapevolezza condivisa del presente: "Il progetto nasce dalla necessità di mettere ordine nella storia del Benevento. Avere una storia è fondamentale. Dobbiamo prendere atto di quello che c'è stato, mantenendo i valori del passato e quelli che in questo momento ci stanno trasmettendo la squadra e la dirigenza. Avremo un ciclo di conferenze e qualche pubblicazione per chiarire i punti e le incongruenze che accompagnano la nascita del calcio a Benevento. Stiamo portando avanti diverse idee, anche a livello teatrale, che per il momento sono ancora in embrione. Pensiamo inoltre a un archivio digitale, per il quale sarà necessaria una collaborazione molto ampia: il progetto è aperto a tutti". All'associazione è stato donato anche un suggestivo quadro da parte di Figurine che passione, con diverse figurine storiche del Benevento Calcio.

L'omaggio a Nicola Russo

La giornata ha assunto un significato ancora più profondo grazie all'omaggio a Nicola Russo, storico direttore del periodico cartaceo Sannio Sport , scomparso nel 2018. Alla Biblioteca comunale è stata infatti donata la collana editoriale Il Benevento e la sua storia , composta da sette volumi che ripercorrono le vicende della società giallorossa dagli esordi fino al 2020. Un'opera di grande valore documentale, ideata e realizzata da Russo e portata a compimento grazie alla dedizione della moglie, la giornalista Immacolata Fiscarelli, che ha proseguito il lavoro del marito curando anche la conclusione e la diffusione dell'ultimo volume: "Tenere viva la memoria di mio marito Nicola Russo è sempre stato il mio obiettivo. Ce l'ho messa tutta per proseguire l'esperienza di Sannio Sport , oltre a pubblicare due volumi della storia del Benevento. Mi fa piacere pensare che anche le future generazioni possano trovare in queste pagine notizie e testimonianze utili. Il Museo giallorosso ha attinto molto dall'archivio di Nicola: è un comitato composto da tanti appassionati e sono davvero contenta di farne parte". A ricordarne la figura è stato anche il giornalista Peppe Iannicelli, che ha voluto rendere omaggio al valore del suo impegno giornalistico e culturale: "Rendiamo omaggio a Nicola Russo, che ha dedicato la sua vita alla comunità, custodendone la memoria e sapendola comunicare. Nicola riusciva a mettere insieme il rigore dello studioso e la passione dello sportivo, senza perdere quel pizzico di curiosità che nella vita è indispensabile per ottenere grandi risultati".

La presenza delle Istituzioni

Sull'importanza del progetto e sulla sua capacità di creare un collegamento tra passato e futuro si è soffermato anche il consigliere Enzo Lauro, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini: "È un'iniziativa fantastica. Abbiamo colto al volo l'idea che ci è stata presentata da questa associazione. Sarà un luogo capace di unire le vecchie generazioni a quelle nuove, rafforzando un senso di appartenenza a questi colori che è davvero importante. Le generazioni più anziane potranno trasferire alle nuove il proprio amore per il Benevento. Quando c'è sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini, il risultato è sicuro e certo".