Disagi cantieri Napoli-Bari, sindaco Iannella scrive a Prefetto, Provincia e Rfi Riaprire, anche parzialmente in fasce orarie strada Santo Stefano, in località Collepiano

"Le esigenze di realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli-Bari non possono tradursi in disagi insostenibili per i cittadini, le imprese e le aziende agricole del territorio".

È questo il messaggio che il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella ha messo nero su bianco in una nota ufficiale trasmessa al Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, al presidente della Provincia, Nino Lombardi, a Rete Ferroviaria Italiana e al Consorzio Telese Scarl, per segnalare "le gravi criticità che stanno interessando diverse arterie stradali comunali e provinciali a causa dei cantieri ferroviari. Nel dettaglio, la situazione riguarda la strada comunale Santo Stefano, in località Collepiano, attualmente interdetta al transito veicolare attraverso barriere e recinzioni di cantiere; la Strada Provinciale 106, in località Torrepalazzo, chiusa completamente da alcuni giorni mediante blocchi di cemento; e la strada comunale Defenze, sempre a Torrepalazzo, interessata da restringimenti della carreggiata e dal transito regolato da un impianto semaforico durante le ore diurne".

Una situazione che, secondo le parole del primo cittadino, "sta compromettendo sensibilmente la normale circolazione, costringendo residenti e lavoratori a percorrere itinerari alternativi, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto. A preoccupare è anche la sicurezza degli utenti della strada, considerata la presenza di limitazioni che, in alcuni tratti, non sarebbero accompagnate da un’adeguata segnaletica e da sufficienti indicazioni preventive. Particolarmente delicato il momento per il comparto agricolo. In queste settimane, infatti, le aziende del territorio sono impegnate nella raccolta delle olive e nelle attività di gestione dei vigneti. La chiusura delle strade e le difficoltà di collegamento rappresentano un ostacolo concreto per gli imprenditori agricoli, che hanno necessità di raggiungere i propri fondi, movimentare mezzi meccanici e trasportare i prodotti verso frantoi e cantine. “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza strategica della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli-Bari e non intendiamo certamente mettere in discussione un’opera fondamentale per lo sviluppo e il futuro dei nostri territori – dichiara il sindaco Angelino Iannella –. Tuttavia, riteniamo - ribadisce il sindaco di Torre che la realizzazione di infrastrutture così importanti debba procedere nel rispetto delle comunità che vivono e lavorano nelle aree interessate dai cantieri. Non è accettabile che cittadini, lavoratori e soprattutto aziende agricole debbano affrontare quotidianamente disagi così pesanti senza un’adeguata programmazione e senza soluzioni alternative efficaci”.

Il primo cittadino richiama inoltre l’attenzione sulla concomitanza delle interruzioni stradali, che interessa più punti strategici della rete viaria comunale e dei collegamenti con i centri limitrofi, rendendo ancora più complessi gli spostamenti. “La situazione è diventata particolarmente critica – prosegue Iannella – perché le diverse chiusure e i restringimenti finiscono per incidere contemporaneamente sulla viabilità complessiva. Chiediamo quindi un confronto immediato con RFI e con l’impresa esecutrice, affinché si possano individuare soluzioni concrete, condivise e soprattutto tempestive. Le esigenze dei cantieri devono necessariamente conciliarsi con il diritto alla mobilità dei cittadini e con la continuità delle attività economiche”.

Tra le richieste avanzate dal Comune figura innanzitutto una verifica urgente delle motivazioni tecniche e dei provvedimenti autorizzativi che hanno determinato le chiusure, insieme alla definizione di tempi certi per il ripristino della viabilità.

L’Amministrazione chiede inoltre di valutare la possibilità di riaprire, anche parzialmente o in determinate fasce orarie, la strada Santo Stefano, in località Collepiano e la SP 106 a Torrepalazzo, laddove sussistano le necessarie condizioni di sicurezza.

Particolare attenzione viene riservata proprio alla Provinciale 106, per la quale il sindaco Iannella sollecita anche l’accelerazione delle procedure amministrative per la riconsegna della strada all’ente proprietario, evidenziando che i lavori risultano completati.

Per quanto riguarda la strada comunale Defenze, viene richiesto il completamento in tempi rapidi degli interventi, il mantenimento dell’impianto semaforico in funzione 24 ore su 24 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e la restituzione dell’arteria alla sua piena funzionalità. Una strada che, sottolinea il Comune, rappresenta anche un collegamento alternativo importante in caso di chiusura della SS 372 per incidenti o lavori.

“Chiediamo anche che vengano individuati percorsi alternativi adeguatamente segnalati e che, ove possibile, siano adottate soluzioni provvisorie per consentire almeno il passaggio dei residenti e dei mezzi agricoli. Non possiamo permettere che una fase così importante per il nostro territorio si trasformi in un danno per chi ogni giorno contribuisce alla sua economia”, aggiunge il sindaco.

Infine, Iannella ha chiesto al Prefetto e al presidente della Provincia, ciascuno per le proprie competenze, di promuovere un tavolo istituzionale urgente tra Comune di Torrecuso, RFI e Consorzio Telese Scarl. L’obiettivo è individuare un percorso condiviso, definire un cronoprogramma degli interventi e garantire il ripristino di condizioni di viabilità compatibili con le necessità della popolazione e del sistema produttivo locale.

“Non chiediamo privilegi, ma attenzione, programmazione e rispetto per il nostro territorio. Le grandi opere rappresentano un’opportunità straordinaria, ma il loro valore deve misurarsi anche nella capacità di ridurre al minimo le ricadute negative sulle comunità interessate. Torrecuso vuole fare la propria parte, ma è necessario che tutti i soggetti coinvolti facciano altrettanto”, conclude Iannella.

