Spopolamento dei borghi: l’allarme di Icosit: a rischio il futuro dell'Italia Giovedì 12 novembre alla Rocca dei Rettori di Benevento l’incontro per celebrare i 25 anni

“Di questo passo gli italiani nel 2050 rischiano di essere minoranza nel loro Paese. Si sta purtroppo avverando quello che un funzionario americano svelò in un incontro a porte chiuse a Roma 25 anni fa, in occasione della prima edizione della Conferenza Internazionale sulla Sicurezza, ospitata per anni a Benevento”.

Ad annunciarlo sono i vertici dell’associazione no profit italo americana “Icosit” alla vigilia dell’incontro che si terrà giovedì prossimo, 12 novembre (ore 8,30) alla Rocca dei Rettori di Benevento, organizzato in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della prima edizione della Conferenza Internazionale sulla sicurezza sul tema “Un Paese che vale la pena di salvare – Rinascita dei borghi, ritorno alle radici e futuro demografico dell’Italia e della sua diaspora”.

“L’incontro di Benevento – dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – chiuderà un tour di cinque giornate, che ha preso il via ieri a Milano, toccando in queste ore le province di Pavia e Pescara, in cui istituzioni, comunità italoamericane, investitori e imprese si stanno confrontando con un obiettivo concreto: riportare persone, capitalo e servizi nei borghi italiani che si stanno svuotando, e trasformare la diaspora (circa 80 milioni di persone di origine italiana nel mondo) in una risorsa per il ripopolamento del Paese”.

“Non ci limiteremo ad affrontare i problemi dei villaggi italiani e del loro spopolamento – aggiunge il vice presidente di Icosit, il professor Elia Manetta - ma esploreremo anche come rivitalizzarli e, così facendo, ripopolarli proprio con i discendenti di quei milioni di emigranti – sia del passato che del presente – che, per qualsiasi motivo, sono stati costretti a lasciare l’Italia”.

All’incontro di giovedì, dopo i saluti di Mimmo Ragozzino (Presidente Associazione no profit ICOSIT), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento), Maurizio Di Giuliani (Presidente Associazione Identità Italia) e Francesco Nardone (Futuridea), interverranno Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Elia Mannetta (Vice Presidente ICOSIT), John Bottone (Presidente “Founders National Police Foundation” di Washington), Maria Carmela Serluca (Assessore Agricoltura Regione Campania), Flavian Basile (Presidente ANCE Benevento – Confindustria), Zaccaria Spina (Presidente ANPCI Campania), Francesco Cacciapuoti (Coordinatore ANCI Giovani Campania) e Pier Francesco Zazo (già Ambasciatore italiano in Australia e in Ucraina).

All’incontro prenderà parte anche una delegazione dei Sindaci della Campania, del Molise, dell’Abruzzo e della Puglia e una delegazione di studenti dell’Ipsar “Le Streghe” e dell’Istituto “Palmieri Rampone Polo - Indirizzo grafica e comunicazione”.