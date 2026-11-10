All'Unisannio Tommaso Greco per Incontrarsi in Biblioteca Giovedì 12 novembre alle 16 si presenta Critica della ragione bellica

Le guerre, il riarmo, la tutela dei diritti umani e il ruolo del diritto internazionale nella risoluzione dei conflitti. Sono alcuni dei temi al centro del secondo appuntamento di “Incontrarsi in Biblioteca: chi scrive e chi legge”, in programma giovedì 12 novembre 2026, alle ore 16, nell’Aula Magna del Plesso didattico di via delle Puglie, a Benevento.

Ospite dell’incontro sarà Tommaso Greco, filosofo del diritto dell’Università di Pisa, che presenterà il suo libro Critica della ragione bellica, pubblicato da Laterza. Un’occasione per riflettere, a partire dalle questioni affrontate nel volume, su uno scenario internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e crescenti preoccupazioni per il futuro.

Le guerre, vicine e lontane, e le loro conseguenze sulle popolazioni più fragili, in particolare donne e bambini; gli investimenti nel riarmo e le ricadute sulle risorse destinate agli altri settori del welfare; il ruolo del diritto internazionale e della diplomazia come strumenti prioritari per la risoluzione delle controversie: sono questi alcuni degli interrogativi che guideranno il confronto. Al centro anche il rapporto tra pace, diritti e prospettive delle nuove generazioni, in un contesto che coinvolge sempre più direttamente la sensibilità e la partecipazione dei giovani, come testimoniano le mobilitazioni in corso in diverse città europee.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio di confronto aperto e informale, nel quale mettere in discussione luoghi comuni e narrazioni unilaterali della storia e della natura umana. Un dialogo che coinvolgerà l’intera comunità accademica e il territorio: studentesse e studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, insieme a cittadine e cittadini.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti della Rettrice Maria Moreno e di Cristina Ciancio, delegata per il Patrimonio bibliotecario dell’UNISANNIO. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Casamassima, professore di Diritto costituzionale, e Laura Zavatta, professoressa di Filosofia del Diritto. Sarà quindi la volta di Tommaso Greco, prima del dibattito aperto con il pubblico.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione della biblioteca universitaria come luogo di incontro, circolazione delle idee e partecipazione culturale, nel quale la lettura diventa occasione per affrontare questioni di interesse collettivo.