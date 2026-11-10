Cresce la povertà a Benevento: senza soldi per vivere e spesso anche per curarsi Dal report 2025 della Caritas emergono fragilità diffusa: dal working poor agli anziani soli

La povertà non ha più un solo volto. Non riguarda soltanto chi è senza lavoro o vive in condizioni di marginalità estrema. Oggi bussa anche alla porta di chi uno stipendio lo percepisce, ma non riesce ad arrivare alla fine del mese. È il volto del working poor, dei lavoratori poveri, delle famiglie monoreddito, degli anziani che devono scegliere tra le spese quotidiane e le cure sanitarie. È la fotografia che emerge da "Semi di Riscatto", il report 2025 della Caritas diocesana di Benevento, presentato nel salone Leone XIII del palazzo arcivescovile.

"Sta aumentando la povertà anche di quelle persone che hanno comunque uno stipendio e che a metà mese non ce la fanno ad arrivare", spiega il direttore della Caritas, Pasquale Zagarese. Un fenomeno che trova conferma nell'esperienza quotidiana dei servizi diocesani. La chiusura del market solidale, infatti, non ha significato una diminuzione delle richieste: "Abbiamo notato che presso le parrocchie sono aumentate le richieste di distribuzione. Quindi il dato è che è aumentata la povertà in generale. Una famiglia con un monoreddito non riesce ad arrivare a fine mese".

Una povertà che si nasconde anche dietro una condizione apparentemente stabile: avere un lavoro non significa necessariamente riuscire a vivere dignitosamente. Ci sono lavoratori che chiedono aiuto per pagare le bollette e acquistare generi alimentari, soprattutto quando in casa ci sono figli.

A raccontare questa trasformazione è Maria Pia Mercaldo, referente dell'Osservatorio povertà e risorse della Caritas. Nel 2025 si è registrata una riduzione del numero degli assistiti, ma non una diminuzione delle fragilità. È cambiata l'organizzazione dei servizi: il market solidale ha lasciato spazio a un deposito alimentare che rifornisce le parrocchie, dove continuano ad arrivare numerose richieste. Attraverso il Fondo europeo di aiuto agli indigenti sono oltre 5mila le persone che chiedono sostegno. Circa 2mila i nuclei familiari in difficoltà e 1.200 i minori coinvolti.

"Con la riduzione degli assistiti viene fuori quello che possiamo definire lo zoccolo duro della povertà", osserva Mercaldo. Una condizione che si intreccia con lo spopolamento del territorio, la disoccupazione di lunga durata e la difficoltà di reinserirsi nel mercato del lavoro. Particolarmente delicata la situazione delle persone tra i 55 e i 64 anni, che dopo anni di disoccupazione faticano a trovare nuove opportunità e finiscono spesso per rivolgersi al lavoro nero.

Ci sono poi gli anziani, sempre più numerosi e con bisogni assistenziali specifici, a partire dall'accesso alle cure. E c'è una fragilità femminile che si manifesta soprattutto quando viene meno il sostegno familiare. "Nel nostro territorio esiste ancora il modello del pater familias. Quando viene meno, restano donne con figli a carico che magari non hanno mai lavorato e che si trovano senza un reddito e senza una rete familiare. Per loro è molto più difficile ripartire", racconta Mercaldo.

Accanto alle famiglie, l'Osservatorio segnala anche situazioni di grave marginalità: persone senza dimora, dipendenze, problemi di salute mentale e fragilità che emergono persino tra la popolazione detenuta. Proprio la salute mentale rappresenta una delle questioni più complesse da affrontare.

L'appello di Autuoro: riportare la persona al centro

Di fronte a questa realtà, la Caritas rivendica una missione che va oltre la distribuzione di beni e il sostegno economico. "Innanzitutto dobbiamo riportare la persona al centro, con tutti i suoi bisogni, anche quelli primari, come la salute, la casa e l'educazione", sottolinea l'arcivescovo di Benevento, monsignor Michele Autuoro. E richiama anche il problema delle povertà sanitarie: "Non tutti possono permettersi visite private o di andare nel privato". Da qui l'impegno, annunciato dall'arcivescovo, per un protocollo con l'Ordine dei Medici di Benevento finalizzato a offrire visite specialistiche gratuite a chi non può sostenere i costi delle prestazioni o affrontare lunghe liste d'attesa.

Ma la risposta alla povertà passa soprattutto dalla possibilità di ricostruire un futuro. È il senso di progetti come Sapore di Riscatto, realizzato in collaborazione con la Casa circondariale di Benevento, che offre a due detenuti in regime di Alta Sicurezza percorsi di formazione e lavoro nella mensa Caritas. Un'esperienza che ha già prodotto un risultato concreto: uno dei partecipanti è stato inserito nella cooperativa che gestisce il servizio. "Non vogliamo dare soltanto una risposta ai bisogni materiali, ma offrire anche la possibilità di riscattarsi", spiega Zagarese.

La stessa filosofia anima Amabilmente all'opera, il progetto che ha accompagnato tre giovani con disabilità verso l'inserimento lavorativo nella cooperativa sociale Elpis.

Per Autuoro, il dossier non deve essere soltanto una raccolta di numeri e statistiche, ma uno strumento per guardare davvero la realtà e assumersi responsabilità. "Ci deve essere un banchetto imbandito per tutti e nessuno deve stare ai piedi del tavolo mangiando le briciole. Tutti devono sedere alla stessa mensa, con la stessa dignità".

Un messaggio che chiama in causa la politica e le istituzioni

“In questo momento, anche pensando alla pace, dovremmo preoccuparci non tanto di spendere di più in armi, ma di assicurare i diritti primari delle persone, di tutte le persone”, sottolinea Autuoro. Un richiamo che va oltre i confini nazionali e che riporta al centro il valore della dignità umana e dei bisogni essenziali delle famiglie in un territorio in cui lo spopolamento continua a sottrarre giovani, lavoro e possibilità di iniziativa.

Perché il problema del Sannio non è soltanto creare ricchezza, ma fare in modo che questa raggiunga le persone. E che nessuno sia costretto a rinunciare a un progetto di vita, a una cura o persino alla possibilità di ricominciare.