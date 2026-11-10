Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sulla Strada Provinciale n. 87, collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi, sono state avviate le prime opere per la messa in sicurezza di tratti del piano viabile. I lavori consistono nel rifacimento del manto stradale, nonchè nella pulizia del reticolo idrografico per regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli).
I lavori costituiscono solo un primo intervento di sistemazione di alcune delle numerose criticità esistenti sulla suddetta arteria stradale.
L'importo è pari complessivamente ad € 150.000 concessi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Al via opere di messa in sicurezza sulla provinciale 87
La strada collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi
Benevento.
Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sulla Strada Provinciale n. 87, collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi, sono state avviate le prime opere per la messa in sicurezza di tratti del piano viabile. I lavori consistono nel rifacimento del manto stradale, nonchè nella pulizia del reticolo idrografico per regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli).
Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sulla Strada Provinciale n. 87, collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi, sono state avviate le prime opere per la messa in sicurezza di tratti del piano viabile. I lavori consistono nel rifacimento del manto stradale, nonchè nella pulizia del reticolo idrografico per regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli).