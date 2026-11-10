Al via opere di messa in sicurezza sulla provinciale 87 La strada collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sulla Strada Provinciale n. 87, collegante i Comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi, sono state avviate le prime opere per la messa in sicurezza di tratti del piano viabile. I lavori consistono nel rifacimento del manto stradale, nonchè nella pulizia del reticolo idrografico per regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli).

I lavori costituiscono solo un primo intervento di sistemazione di alcune delle numerose criticità esistenti sulla suddetta arteria stradale.

L'importo è pari complessivamente ad € 150.000 concessi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

