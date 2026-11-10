Colletta Alimentare: in campo Progetto Vita e ACLI Benevento per spesa solidale Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa di solidarietà della Fondazione Banco Alimentare giunta alla sua 30ª edizione. All'appello rispondono con forza anche le realtà del nostro territorio: i volontari dell'associazione Progetto Vita, affiliata alle ACLI di Benevento, saranno presenti nei punti vendita aderenti per coordinare la raccolta.

Per l'associazione Progetto Vita questo appuntamento rappresenta il culmine di un lavoro che prosegue senza sosta per tutto l'anno. L'associazione garantisce infatti un sostegno costante attraverso una distribuzione alimentare a cadenza mensile che oggi raggiunge 380 persone in modo continuativo e circa 100 in modo saltuario. All'interno di questa rete di supporto un'attenzione speciale è rivolta alle fasce più vulnerabili: i volontari si occupano infatti del recapito a domicilio del pacco alimentare per le persone anziane affette da demenza e per i cittadini con disabilità, portando l'aiuto direttamente dove la mobilità o la salute lo impediscono.

Tuttavia, l'azione di Progetto Vita va ben oltre l'assistenzialismo: l'approccio cardine dell'associazione si fonda sulla psicologia del dono. Distribuire cibo non significa semplicemente consegnare un pacco di pasta, ma accogliere la persona, ascoltarla, restituirle dignità e creare un legame umano profondo, offrendo un calore che va a colmare anche le solitudini e le fragilità emotive.

Un'azione sociale così profonda sul territorio può contare su un supporto istituzionale e personale fondamentale. In vista della giornata di sabato, i promotori desiderano esprimere un sentito e profondo ringraziamento al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. La vicinanza del primo cittadino si è dimostrata preziosa non solo sotto il profilo amministrativo, ma soprattutto sotto l'aspetto umano, per la grande sensibilità, l'empatia e l'attenzione sincera che ha sempre manifestato verso le fasce più deboli e verso il lavoro sul campo dei volontari. Un ringraziamento particolare va anche ai volontari della Protezione civile di Benevento.

Per l'intera giornata di sabato, i cittadini saranno invitati dai volontari ad acquistare e donare generi alimentari non deperibili. I prodotti più necessari sono olio, legumi, verdure in scatola, conserve di pomodoro, tonno, riso, alimenti per l'infanzia, prodotti per la colazione e la merenda. "La Colletta Alimentare è un momento di condivisione straordinario, ma per noi il contrasto alla povertà è un impegno quotidiano che portiamo avanti tutto l'anno con la distribuzione mensile a 480 persone complessive e con la consegna a casa per gli anziani con demenza e i disabili" dichiarano Apostolos Pertsemlis, referente dell'associazione Progetto Vita, e la presidente provinciale delle Acli Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo. "Nei nostri incontri applichiamo la psicologia del dono: chi viene da noi, o ci accoglie in casa propria, non riceve solo un pacco di pasta, ma trova ascolto, comprensione e dignità. Sentire al nostro fianco una figura come il sindaco Clemente Mastella, che ringraziamo di cuore per la sua grande statura umana prima ancora che istituzionale, ci conferma che siamo sulla strada giusta per non lasciare indietro nessuno".