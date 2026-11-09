San Giorgio La Molara: il Museo De La Terra sarà Galleria FIAF

Il Comune di San Giorgio La Molara compie un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione del territorio. Il Museo De La Terra è stato designato Galleria FIAF, entrando ufficialmente nel circuito della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Medici Fotografi Italiani (AMFI APS-ETS), formalizzata attraverso un protocollo d’intesa che consentirà di ospitare negli spazi del museo mostre ed eventi dedicati alla cultura fotografica.
Il programma prevede la realizzazione di almeno quattro mostre all’anno, con l’obiettivo di promuovere la fotografia, ampliare l’offerta culturale e creare nuove occasioni di incontro e partecipazione.
Un importante riconoscimento per San Giorgio La Molara, che si propone così come nuovo punto di riferimento per la fotografia in Campania, valorizzando il Museo De La Terra e rafforzando l'attrattività culturale del territorio.