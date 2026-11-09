Raddoppio Telesina, Parisi (Lega) "Opera specchio di impegno concreto" "Un’opera di primaria importanza strategica, fondamentale per potenziare la mobilità"

"L’avvio dei lavori per il raddoppio della Statale 372 Telesina rappresenta una svolta storica per la provincia di Benevento e per l’intero entroterra campano. Parliamo di un’opera di primaria importanza strategica, fondamentale per potenziare la mobilità, migliorare la sicurezza stradale ed eliminare anni di ritardi. Con la posa della prima pietra prevista per l’inizio del 2027 si concretizza finalmente un percorso atteso da tempo".

A dichiararlo è Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega per Benevento. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e a tutta la struttura del Dicastero, che fin dal primo momento hanno inserito la realizzazione del raddoppio della Telesina tra le priorità assolute dell'agenda di governo. Siamo giunti a questo traguardo al termine di un iter burocratico complesso, per nulla facile o scontato, che ha richiesto verifiche e approfondimenti tecnici puntuali, come testimoniato anche dall'ultimo slittamento della tabella di marcia nell'ordine di qualche settimana. La concretezza delle risposte e il rispetto degli impegni assunti dimostrano l’attenzione del Governo verso le esigenze delle nostre comunità. Il primo lotto dell'intervento, per un valore di 460 milioni interamente finanziati, permetterà l'adeguamento a 4 corsie di un tracciato di 25 chilometri, da Benevento a San Salvatore Telesino, integrandosi con gli altri grandi progetti infrastrutturali del territorio, come la ferrovia Alta Velocità Napoli-Bari. Ora il nostro impegno, come Lega, prosegue con massima determinazione per garantire anche il finanziamento e la realizzazione della seconda tranche dell'opera, il lotto che da San Salvatore Telesino proseguirà fino a Caianello. Non ci fermeremo finché l'intero collegamento non sarà completato, restituendo al Sannio e ai suoi cittadini un'arteria moderna, sicura ed efficiente".

