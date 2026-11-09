Perifano dimissionario: la lettera aperta dell'opposizione "Grazie per la guida autorevole, la dedizione e il rigore"

Una lettera aperta al consigliere comunale dimissionario Luigi Diego Perifano. A firmarla i consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio

Caro Luigi,

vogliamo esprimerti il nostro più sincero e sentito ringraziamento per la guida autorevole, la dedizione e il rigore con cui hai coordinato la coalizione di Alternativa per Benevento durante questi anni in Consiglio Comunale. Aver condiviso questo percorso al tuo fianco è stato per ciascuno di noi un motivo di orgoglio e un costante insegnamento di alto valore politico e umano: ci hai sempre incoraggiato e guidato con discrezione, restando al nostro fianco e sostenendoci con forza.

Hai messo a disposizione della città una competenza indiscutibile, un'esperienza autorevole e una serietà cristallina.

La nota con cui hai rassegnato le dimissioni testimonia ancora una volta la statura morale che ti ha sempre contraddistinto. Il tuo è un gesto di profonda generosità verso la città: la scelta di fare spazio alle nuove generazioni, senza fare passi indietro sulla passione e sull'impegno, dimostra cosa significhi intendere la politica come autentico servizio alla comunità.

Condividiamo appieno il tuo rammarico per la mortificazione del ruolo del Consiglio Comunale e per il degrado dell'etica pubblica che ha segnato la vita amministrativa recente. In tutti questi anni, seguendo il tuo esempio, abbiamo portato avanti un'opposizione a schiena dritta, severa ma sempre responsabile e mai incline ai compromessi, denunciando con fermezza le occasioni perse per il nostro territorio e la deriva delle istituzioni.

Ti siamo vicini con profondo affetto e gratitudine. Sappiamo bene che anche al di fuori dei banchi di Palazzo Mosti e nella tua militanza socialista, la tua voce, il tuo equilibrio e la tua visione continueranno a essere una risorsa preziosa per tutti noi e per la battaglia comune che ci attende per restituire a Benevento il riscatto e lo sviluppo che merita.

Grazie per l'esempio che continui a rappresentare.

