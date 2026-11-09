Puc, ok in Giunta. Mastella e Chiusolo: "Una nuova visione della Città" Il sindaco e l'assessore: risparmi concreti per i cittadini con nuove destinazioni urbanistiche

E’ stato adottato nel corso della riunione odierna di Giunta il nuovo Piano Urbanistico Comunale. A comunicarlo sono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo.

"L’adozione fa seguito ad un percorso di innovazione degli strumenti urbanistici avviato nel dicembre 2022 con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera contenente gli indirizzi strategici per la formazione del nuovo piano. Un lavoro che si è avvalso anche dei contributi e delle osservazioni delle forze vive della città che in più sessioni, svoltesi a partire dal 2023, hanno assicurato le proprie visioni che sono diventate parte integrante del nuovo strumento urbanistico: un lavoro improntato alla massima apertura alla Città. Un percorso articolato che ha portato a disegnare un Piano fondato sul contrasto al consumo di suolo agricolo, sulla rigenerazione urbana, sulla sostenibilità paesaggistico-ambientale, sulla sicurezza del territorio dai rischi e sul principio del costruire nel costruito, come ispirato dalla rinnovata legge regionale, completata con l’approvazione del regolamento d’attuazione, solo nell’ottobre del 2025. Tante le novità inserite nel nuovo documento, come il nuovo Atlante di Quartiere e un nuovo Regolamento edilizio efficace e facilmente comprensibile. Con il nuovo Piano e con la modifica delle relative destinazioni, alcune porzioni di territorio saranno liberate da forme di tassazione ingiuste previste nel precedente Puc, a causa di destinazioni urbanistiche che erano improvvide e inutilmente costose sul piano fiscale per i cittadini. Eravamo già intervenuti per correggere parzialmente queste storture del passato in Consiglio, ora con il nuovo Piano urbanistico i cittadini di più zone della città, non saranno più penalizzati dal pagamento dell'IMU che a causa del vecchio PUC, approvato dalla precedente amministrazione o non avevano prodotto nessuna finalità di sviluppo con relativo fallimento di insediamenti in quell'area di attività industriali oppure, in altri casi, avevano previsto inutili e costose destinazioni turistiche che ora ritornano ad essere agricole, con zero tasse per i cittadini. Adesso il Piano sarà nuovamente a disposizione dei cittadini che, nei prossimi 60 giorni, potranno presentare osservazioni e proposte di modifica che saranno tutte discusse prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale. Con l’adozione odierna del nuovo Piano Urbanistico la città di Benevento volta pagina. Abbiamo fornito al territorio uno strumento in grado di rendere Benevento una città moderna ed in grado di affrontare le sfide che l’attendono nei prossimi decenni. Un’impronta significativa e qualificante dell’amministrazione, pensata per una rinnovata capacità di convivenza civile e tutela dei bisogni economici e sociali", spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo.

