Sport, impresa, territori: l'approfondimento della Comunità Montana Fortore Giovedì 19 novembre, alle ore 15.30, presso l'Auditorium comunale di San Giorgio la Molara

Giovedì 19 novembre, alle ore 15.30, presso l'Auditorium comunale di San Giorgio la Molara, si terrà il convegno “Sport, impresa, territori: deontologia e responsabilità del giornalismo nelle aree interne”, promosso dalla Comunità Montana del Fortore e dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, con il patrocinio del Comune.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto il 10 febbraio 2025 dai presidenti Zaccaria Spina e Ottavio Lucarelli, finalizzato a promuovere la formazione giornalistica e la valorizzazione del territorio. Un percorso di collaborazione destinato a intensificarsi nel prossimo triennio, anche alla luce delle opportunità offerte dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) Fortore.

«Vogliamo dare continuità e ulteriore impulso all'accordo con l'Ordine dei Giornalisti, nella convinzione che un'informazione qualificata rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita delle nostre comunità», dichiara il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina.

«Il Fortore non deve essere raccontato soltanto attraverso le sue difficoltà, ma anche attraverso le sue eccellenze, le imprese, lo sport e le tante energie positive che esprime. La strategia SNAI ci offre nuove opportunità per rafforzare questo percorso, coinvolgendo sempre più il mondo dell'informazione nella promozione e nella valorizzazione delle aree interne. Il nostro obiettivo è costruire una collaborazione stabile, capace di produrre iniziative concrete nei prossimi anni», conclude Spina.

Al convegno, moderato dalla giornalista Maria Gabriella Fuccio, interverranno, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli, il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio, il giornalista Lorenzo Gambatesa, il vicepresidente vicario di Confindustria Benevento Claudio Monteforte e il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. Ai giornalisti partecipanti saranno riconosciuti quattro crediti formativi.