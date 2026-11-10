"Insieme per il Parco Nazionale del Matese" a Pontelandolfo e all'Oasi WWf Venerdì 13 novembre una giornata di confronto e sensibilizzazione

L’Associazione WWF Sannio sta organizzando per venerdì 13 novembre, insieme alla Università del Molise e alla Sezione Matese-Alto Tammaro di Italia Nostra e con il patrocinio del Parco Nazionale Matese, una giornata di confronto e sensibilizzazione sul PN a conclusione di un corso di formazione (master in “Governance e sostenibilità delle Montagne Italiane") presso l'Università del Molise.

Nella mattinata ci sarà un convegno presso il Teatro di Pontelandolfo a cui interverranno Rossano Pazzagli, professore di storia moderna e di storia del territorio e dell'ambiente presso l'Università del Molise, il presidente Boggia e i componenti del comitato di gestione provvisoria del PN, il presidente della Sezione di Italia Nostra Iannelli, il dirigente medico veterinario ASL di Piedimonte ed ex presidente della Consulta per il PN D’Andrea, e 2 guide ambientali escursionistiche del Matese, Santomassimo e Buonpane.

La seconda parte della giornata prevede una visita studio presso l’Oasi WWF “Lago di Campolattaro” per una degustazione di prodotti offerti delle aziende del territorio del Parco e con percorso sensoriale sulle erbe del Matese, a cura di Matese Officinale.

Il Parco si trova oggi in una fase decisiva: la gestione provvisoria sta definendo visione strategica, misure di salvaguardia, regole di raccolta e prime filiere. Sono scelte che prendono forma ora e che avranno ricadute dirette sulle comunità e sulle amministrazioni locali. Per questo l’iniziativa del WWF Sannio, insieme ad Università del Molise ed Italia Nostra, vuole promuovere il confronto tra chi amministra il territorio e chi opera ed investe risorse per dare qualche risposta alle tante aspettative suscitate dall’istituzione del Parco Nazionale.

La cooperazione istituzionale tra enti, università, associazioni e Parco può fare la differenza per diversi aspetti:

Governance condivisa: un Parco in fase di avvio si consolida con il contributo dei Comuni e degli altri Enti locali: l’ascolto reciproco oggi riduce le distanze di domani.

Tutela e sviluppo insieme: filiera a km 0, filiere agroalimentari tradizionali e green jobs: opportunità economiche reali per i borghi.

Rete tra i versanti del Matese: un’occasione per consolidare il dialogo tra amministrazioni dei versanti campano e molisano, sui temi comuni.

Competenze per le aree interne: formazione e ricerca (master dell’Università del Molise) per dare alle comunità strumenti di governo e sostenibilità.