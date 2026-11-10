Benevento, terza miglior difesa. L'attacco deve migliorare 8 gol su 15 del reparto offensivo. Il maggior realizzatore è un centrocampista: Siatounis.

Terza miglior difesa (11 gol subiti), insieme ad Avellino, Juve Stabia e Mantova, subito dopo Modena (10), e Ascoli (7). Che diventa addirittura la migliore in trasferta (solo 3 gol subiti), ma insieme all'Ascoli che ha comunque giocato una gara in più fuori casa.

Numeri d'eccellenza, che calano appena se parliamo di gol segnati: finora 15 che valgono il settimo posto insieme al Mantova, dopo l'inarrivabile Palermo (25), Pisa e Modena (20), Verona (19), Ascoli (17), Avellino (16).

Ad un terzo del percorso in questo girone d'andata non sono numeri da buttare via, anzi testimoniano di una risposta forte da parte della squadra neo promossa in serie B.

Tutto è migliorabile, anche il numero di reti subite di cui non ci si può certo lamentare. Considerando gli errori gratuiti commessi spesso nelle ultime sfide (Vicenza, Catanzaro, Cremona...) si sarebbe potuto fare molto meglio e anche la posizione di classifica sarebbe migliorata di tanto. Ma non c'è da piangere assolutamente sul latte versato, il campionato è lungo e bisogna solo prendere atto che quegli errori vanno limitati in modo da cogliere maggiori risultati positivi.

Per la fase offensiva, però, è lecito attendersi qualche gol in più da parte della batteria di attaccanti. Che ovviamente si sobbarcano un lavoro massacrante per consentire inserimenti e manovra offensiva, ma segnano francamente poco.

Da dove arrivano i gol della strega?

Quindici gol, 9 marcatori diversi. L'attacco è andato in gol con Salvemini (3 reti, due rigori), Okereke (2), Mignani (1), Cherubini (1) e Lamesta (1). Otto reti complessive, dunque, per gli attaccanti, le altri sette sono invece arrivate da centrocampisti e difensori. La parte del leone qui l'ha fatta ovviamente Siatounis, che si avvale proprio del movimento che vuole Floro Flores, quello di affiancare in proiezione offensiva Salvemini: 4 gol totali per il “professore”, uno a testa per lo sfortunato Pierozzi, per Prisco e Kouan. Totale 7 gol che vengono dagli altri reparti. Sottilissima la differenza realizzativa tra il settore offensivo e quelli di centrocampo e difesa. Che si spiega anche col gran lavoro che si sobbarcano Salvemini (soprattutto), così come gli attaccanti di fascia, Okereke, Cherubini e Lamesta. Agli attaccanti si chiede di “cantare e portare la croce” e non sempre la cosa riesce. Ma sembra ovvio che nel gioco di squadra conta arrivare alla meta (al gol cioè), chiunque sia a farlo.