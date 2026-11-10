Tentato omicidio di Gaetano: via al processo per altri cinque giovani Benevento. Il pestaggio del 17enne a Montesarchio, un mese fa quattro condanne

Meno di un mese fa – era il 19 ottobre – quattro condanne con rito abbreviato, con pene tra 6 e 8 anni, oggi il via al giudizio immediato, con una udienza riservata alla costituzione delle parti e ai mezzi di prova, per gli altri cinque giovani accusati di concorso nel tentato omicidio di Gaetano, il 17enne di Vitulano che a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, era stato ridotto in di vita a colpi di mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

L'elenco degli imputati include Francesco Sassano (avvocato Nino Lombardi), 21 anni, di Benevento, Simone Coppola (avvocati Fabio Russo e Vittoria Mottola), 23 anni, di Calvi, Francesco Mazzone (avvocati Grazia Luongo e Angelo Leone), 21 anni, di Ceppaloni, Kevin Bozzi, 20 anni, di Benevento, e Francesco Zollo, 19 anni, di Benevento, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Tutti erano stati chiamati in causa, a marzo, dal prosieguo delle indagini del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri sul grave episodio: a detta degli inquirenti, avrebbero a vario titolo colpito con pugni alla testa e calci la vittima, parte civile con l'avvocato Antonio Leone. Il 22 dicembre il prossimo appuntamento in aula.

(foto di repertorio)