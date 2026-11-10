Santamaria: tangenti da imprese e su concorsi? No, contributi alla mia attività Benevento. Terzo appuntamento con incidente probatorio e dichiarazioni ex dirigente Comune

Avercene di 'amici' così, verrebbe da dire. I soldi che avrebbe incassato per i concorsi al Comune e dalle imprese non erano tangenti, come ipotizza la Procura, ma contributi alla sua attività. Spesso ricevuti senza neanche un motivo, quasi a sua insaputa. Gennaro Santamaria (avvocati Antonio Di Santo ed Ettore Freda),ex dirigente di Palazzo Mosti, non ha derogato dalla linea fin qui tracciata anche nel terzo appuntamento con l'incidente probatorio fissato dinanzi al gip Maria Amoruso nell'inchiesta dei carabinieri su lavori, appalti, incarichi e assunzioni al Comune di Benevento.

Anche oggi ha risposto alle sole domande del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e del sostituto Maria Colucci, e farà altrettanto, in attesa del controesame dei difensori, fino a quando non saranno passati in rassegna i 25 capi di imputazione. Risposte, quelle fornite, assolutamente legittime - un indagato può dire ciò che vuole- che potrebbero però suscitare il rimando, altrettanto legittimo, alla celebre frase di Cicerone: «Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?».

Oggi spazio agli addebiti contrassegnati dai numeri dal 12 al 17, iniziando dai 30mila euro che avrebbe avuto in tre tranche dal sindaco di Ponte, Antonio Caporaso (avvocati Mauro Carrozzini e Stefano Montone) dopo l'assunzione di una sua elettrice come assistente sociale. Lo stesso Santamaria avrebbe poi ricevuto da Pio Minicozzi (avvocato Sergio Rando) la promessa di 45mila euo, dei quali sarebbero stati versati solo 25mila in più riprese, sia in relazione all'assunzione di una nipote, sia per l'interessamento di Santamaria, per il tramite di Antonella Matticoli (avvocati Gabriele Melogli e Claudio Sgambato), che avrebbe avuto 5mila euro da Santamaria, per alcune pratiche.

Un'altra promessa di 10mila euro, 2500 dei quali sarebbero stati corrisposti, sarebbe arrivata a Santamaria da Antonio Iannella (avvocati Giuseppe Sauchella e Gianpiero Pirolo) per velocizzare l'iter di una procedura pubblica affidata alla sua impresa.

I capitoli dal 15 al 17, centrati sui rapporti con cooperativee e destinatari di finanziamenti, chiamano in causa Santamaria e Domenico D'Agostino (avvocato Angelo Raucci), referente della cooperativa “Terzo Millennio”. Nel mirino il progetto Welfare Campania, il progetto 1.1.2 Anziani e la gestione di servizi per asili nido, per i quali Santamari avrebbe avuto la promessa, nell'ordine, di 19mila euro (versati 5mila), 40mila euro, 75 mila euro (versati 15mila euro). Obiettivo, secondo gli inquirenti: maggiore frequenza negli inviti a procedure negoziate, affidamenti diretti e procedure sotto soglia, partecipazione a co-progettazioni, accelerazione dei pagamenti e delle liquidazioni e possibili anticipazioni di cassa.

Si torna in aula il 17 novembre.