Benevento, settore giovanile: le classifiche aggiornate

È andato in archivio un nuovo weekend per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Ottimo momento per la Primavera che ha ottenuto una importante vittoria in casa del Latina, avvicinandosi al comando della classifica occupato dal Catanzaro. Derby con il Napoli per le under 16 e 15: pareggio per la truppa di Festa, mentre i ragazzi di Grande sono stati sconfitti. Ha riposato l'under 17.
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 20
Benevento 19
Perugia 18
Palermo 16
Bari 15
Avellino 13
Monopoli 12
Latina 11
Pescara 11
Napoli 10
Spezia 10
Pisa 7
Frosinone 5
Cosenza 4
Ascoli 3
Salernitana 2
Under 17, la classifica
Roma 22
Fiorentina 19
Empoli 15
Napoli 15
Lazio 14
Benevento 12
Avellino 12
Lecce 12
Ascoli 9
Catanzaro 8
Frosinone 7
Juve Stabia 7
Palermo 6
Arezzo 2
Under 16, la classifica
Roma 24
Fiorentina 19
Empoli 19
Lazio 18
Lecce 15
Napoli 11
Catanzaro 10
Juve Stabia 10
Benevento 10
Arezzo 7
Ascoli 7
Frosinone 4
Palermo 4
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 21
Lazio 17
Fiorentina 17
Roma 15
Benevento 15
Lecce 12
Catanzaro 11
Frosinone 11
Juve Stabia 9
Empoli 8
Arezzo 7
Ascoli 6
Avellino 4
Palermo 2