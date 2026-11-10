Benevento, settore giovanile: le classifiche aggiornate Bel passo in avanti della Primavera che si è avvicinata al primo posto

È andato in archivio un nuovo weekend per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Ottimo momento per la Primavera che ha ottenuto una importante vittoria in casa del Latina, avvicinandosi al comando della classifica occupato dal Catanzaro. Derby con il Napoli per le under 16 e 15: pareggio per la truppa di Festa, mentre i ragazzi di Grande sono stati sconfitti. Ha riposato l'under 17.

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 20

Benevento 19

Perugia 18

Palermo 16

Bari 15

Avellino 13

Monopoli 12

Latina 11

Pescara 11

Napoli 10

Spezia 10

Pisa 7

Frosinone 5

Cosenza 4

Ascoli 3

Salernitana 2

Under 17, la classifica

Roma 22

Fiorentina 19

Empoli 15

Napoli 15

Lazio 14

Benevento 12

Avellino 12

Lecce 12

Ascoli 9

Catanzaro 8

Frosinone 7

Juve Stabia 7

Palermo 6

Arezzo 2

Under 16, la classifica

Roma 24

Fiorentina 19

Empoli 19

Lazio 18

Lecce 15

Napoli 11

Catanzaro 10

Juve Stabia 10

Benevento 10

Arezzo 7

Ascoli 7

Frosinone 4

Palermo 4

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 21

Lazio 17

Fiorentina 17

Roma 15

Benevento 15

Lecce 12

Catanzaro 11

Frosinone 11

Juve Stabia 9

Empoli 8

Arezzo 7

Ascoli 6

Avellino 4

Palermo 2