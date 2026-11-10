Greco: "Ok ad atto di indirizzo per riduzione del canone agli ambulanti" Il presidente della Commissione attività produttive del Comune di Benevento

"L'emergenza legato ai pesanti, progressivi rincari del prezzo del carburante impone scelte indirizzate ad alleviare le difficoltà delle attività produttive e del commercio ambulante. Per questo oggi in Commissione Attività produttive abbiamo proposto un atto di indirizzo affinché sia applicata una riduzione del 40% del canone di concessione a favore dei commercianti ambulanti che occupano le aree mercatali", lo spiega il presidente della Commissione attività produttive Alboino Greco. "Purtroppo le difficoltà degli ambulanti sono causate dall'aumento del costo della vita, dal caro energia (in particolare del carburante per autotrazione) e dal calo delle vendite e del volume d'affari. La Commissione dunque ha tenuto diversi incontri con i commercianti e i rappresentanti di categoria, decidendo di sostenerne le attività per favorire la ripresa economica del territorio.

Abbiamo richiamato il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e lo Statuto Comunale, che attribuiscono al Comune le funzioni amministrative per lo sviluppo economico, e la Legge 241/1990 sulla trasparenza e partecipazione.

Inoltre l'art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale consente all'Amministrazione, in presenza di utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse, di approvare riduzioni o esenzioni totali del canone tramite deliberazione della Giunta Comunale", conclude Greco.

