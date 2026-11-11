L'I.I.S. Alberti - Virgilio premiato a Roma per "Io Penso Positivo" Tra le 5 migliori scuole d'Italia

Un prestigioso traguardo nazionale arricchisce il percorso formativo dell’I.I.S. "Alberti - Virgilio" di Benevento. Gli studenti dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), coordinati dalla Prof.ssa Lombardi, si sono classificati tra i cinque istituti premiati a livello nazionale nell'ambito del progetto "Io penso positivo - #EDUCAREALLAFINANZA", promosso da Unioncamere e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella suggestiva cornice di Horti Sallustiani, durante l'evento finale intitolato "Il potere di scegliere.Conoscere la finanza per costruire il proprio futuro con consapevolezza e indipendenza".

La targa di merito consegnata all'istituto recita la motivazione: "Per aver contribuito alla crescita della cultura finanziaria nelle nuove generazioni".

Questo importante successo testimonia il valore dell'offerta formativa dell'I.I.S. "Alberti-Virgilio" e l'attenzione costante verso tematiche fondamentali quali la gestione consapevole delle risorse finanziarie, la cittadinanza attiva e l'indipendenza economica dei giovani.

Un caloroso ringraziamento va agli studenti dell'AFM dell'Alberti per l'entusiasmo dimostrato e alla Prof.ssa Lombardi per la guida e l'accompagnamento nel percorso didattico.