Non è in casa, i colleghi di lavoro lo trovano impiccato ad una trave Il dramma a Pago Veiano. Il cordoglio del sindaco De Ieso

Era il primo a raggiungere il luogo di lavoro e l'ultimo a lasciarlo. Ecco perchè i colleghi, con i quali condivideva un appartamento preso in fitto, non si sono meravigliati quando si sono alzati e non l'hanno trovato. Si sono preparati e, come ogni giorno, si sono diretti al bar del paese, dove speravano di incontrarlo. Non era neanche lì, lo hanno invece trovato senza vita nella baracca del cantiere, impiccato con una corda ad una trave in ferro.

Il dramma si è consumato a Pago Veiano, la vittima è un 40enne dipendente di una impresa casertana che da un mese e mezzo è impegnata nei lavori di rifacimento del complesso scolastico. L'allarme questa mattina, quando è stato scoperto ciò che era successo. Inutili i soccorsi del 118, indagini affidate ai carabinieri, mentre la salma è stata trasportata all'obitorio del San Pio, a disposizione della Procura.

L'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia deciso di farla finita in un momento di sconforto legato a problemi di natura personale che nell'ultimo periodo l'avevano indotto, a differenza degli altri,a non tornare a casa durante il fine settimana.

"La notizia della tragica scomparsa di un lavoratore impegnato in un cantiere di Pago Veiano - ha scritto su fb il sindaco Mauro De Ieso - ci colpisce profondamente. Un uomo che, per il suo lavoro, condivideva la quotidianità del nostro paese. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Pago Veiano, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e la nostra vicinanza ai suoi cari e ai colleghi di lavoro.

Ci uniamo al loro dolore con rispetto e commozione.

