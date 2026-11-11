Benevento di nuovo al lavoro: nel mirino la Samp di Insigne Oggi si riprende all'Imbriani, domani e venerdì allenamenti a Paduli

Il Benevento torna ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Appuntamento nel pomeriggio all'Antistadio Imbriani per iniziare a preparare la trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Floro deve fare a meno, oltre che di Pierozzi, che ne avrà pressochè per tutta la stagione, anche dei due nazionali, Cherubini e Mannini. Che saranno impegnati nelle amichevoli dell'Under 21 di Baldini venerdì 13 a Laval contro la Francia e lunedì 16 a Livorno contro il Belgio. Per Cherubini sarà l'undicesimo gettone con la nazionale Under 21, per Mannini, “ripescato” dopo le prime convocazioni, sarà invece l'esordio dopo aver vestito la fascia di capitano dell'Under 20.

Trasferta come sempre suggestiva quella che attende la strega a Marassi il prossimo 21 novembre, contro una Sampdoria che galleggia ancora pericolosamente nei bassifondi della classifica, ma che proprio nelle ultime due settimane ha risollevato il capo con la panchina affidata a D'Angelo. Due vittorie di fila e ora anche qualche recupero importante, come quello di Lorenzo Insigne che attende la sfida col Benevento quasi come un derby personale. I blucerchiati stanno ammirando le prodezze del giovane bulgaro Krastev, portiere ventenne che ha scalzato dai pali l'incerto Pete Vindhal, autore di tantissimi errori nella gestione Corradi. Può essere stato un passo importante per la risalita dei blucerchiati. Finora prigionieri delle nefandezze del portiere danese e di parte della difesa.

Il Benevento, al di là di qualche precedente bene augurante, vuole dare continuità al bel pareggio ottenuto contro l'Avellino e iniziare un'altra serie positiva dopo quella interrotta dalla sconfitta di Cremona.

Floro non dovrebbe avere molti problemi di formazione, se si esclude l'assenza certa di Pierozzi. Può lavorare con serenità per la confortante posizione di classifica e per la condizione raggiunta dalla squadra, che sembra poter continuare il suo campionato fatto di buone prestazioni e altrettanti ottimi risultati.

Domani e venerdì la squadra si allenerà di mattina al campo di Contrada Ariella a Paduli. Un modo per far rifiatare l'erba dell'Imbriani sottoposta ad uno stress rilevante per gli allenamenti della squadra giallorossa.