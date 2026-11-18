Santamaria dominus del Comune, l'incazzatura della funzionaria Matticoli Benevento. Gli interrogatori depositati ieri nell'incidente probatorio

La domanda arriva verso la fine del primo interrogatorio, quello del 2 novembre, dinanzi al procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e ai carabinieri. Alla richiesta di sapere perchè Gennaro Santamaria avesse tirato in ballo lei, sopravvalutandone il ruolo effettivo, a dire dell'interessata, e non avesse invece 'accusato' Antonella Moretti, Antonella Matticoli replica di non sapersi dare una risposta ma che questa cosa la fa 'incazzare'.

Assistita dagli avvocati Gabriele Melogli e Giuseppe Stellato, la funzionaria di Palazzo Mosti spiega di aver conosciuto Santamria nel 2022 e di aver stretto con lui , una persona fidata, un legame molto forte anche perchè era – così lo definisce- il dominus della vita del Comune, al quale era delegata la risoluzione di ogni problema.

E' uno dei passaggi dei tre interrogatori resi da Matticoli, da ieri a disposizione delle parti, depositati dal pm Maria Colucci, come anticipato da Ottopagine, nell'incidente probatorio fissato dinanzi al gip Maria Amoruso nell'inchiesta dei carabinieri su lavori, appalti, incarichi e assunzioni al Comune di Benevento. Una novità che ha determinato la fissazione per domani di un ulteriore appuntamento in aula per consentire ai Pm di interrogare Santamaria sulle affermazioni di Matticoli.

Nel mirino le dichiarazioni su un paio di vicende nelle quali ha chiamato in causa la dirigente Moretti (avvocato Sergio Rando), come lei indagata. Il tutto in attesa che, esaurito l'esame anche in relazione all'ultimo capitolo dei finanziamenti per Piano Borea, si passi alle domande dei difensori delle persone coinvolte nell'inchiesta – venti in tutto-. Al momento non siamo al tutti contro tutti, ma non è escluso che lo 'scontro' aperto dalla Matticoli nei confronti della Moretti possa riservare ulteriori sorprese.