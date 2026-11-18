La Lega comunica orari e giorni delle prime gare del 2027 Il Benevento affronterà di nuovo la Sampdoria il 31 gennaio al Vigorito

La Lega ha comunicato il programma gare dalla 21a alla 23a giornata. Per quanto riguarda il Benevento, la squadra giallorossa giocherà la 21a giornata sabato 16 gennaio alle 15 al Vigorito contro l'Arezzo. Alla 22a andrà a Cesena nell'anticipo di venerdì 22 gennaio 2027 alle 20,30. Infine per quanto riguarda la 23a giornata, il Benevento ospiterà domenica 31 gennaio la Sampdoria alle 15. Si tratta ovviamente delle gare di ritorno e risalta subito agli occhi la vicinanza tra le due sfide con la Samp, quella di sabato 21 novembre con quella del ritorno al Vigorito posta domenica 31 gennaio, praticamente a poco più di due mesi tra le due sfide. Quasi una rivincita rapida tra giallorossi e blucerchiati.

Riepiloghiamo le gare del Benevento.

21a giornata: sabato 16 gennaio BENEVENTO-AREZZO (ore 15)

22a giornata: venerdì 22 gennaio CESENA-BENEVENTO (ore 20,30)

23a giornata: domenica 31 gennaio BENEVENTO-SAMPDORIA (ore 15)

Nella foto un momento di Benevento-Cesena dell'andata