Benevento, seduta nel pomeriggio: Mannini si è già aggregato Cherubini era atteso per stasera, domani seduta a porte aperte a Paduli

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Imbriani per la rituale seduta di allenamento. La squadra giallorossa ha svolto una prima parte dedicata all'attivazione tecnica con focus sulla fase offensiva e difensiva, a seguire, un lavoro tecnico-tattico e una partita a tema finale. Si è già riaggregato, allenandosi regolarmente, Mattia Mannini, che era rimasto in panchina nelle due partite della Nazionale Under 21. Era invece atteso in serata Luigi Cherubini che ha giocato 55 minuti contro il Belgio, andando anche a segno e disputando un'ottima partita finchè è stato in campo.

La squadra si ritroverà domani mattina a Paduli. Inizio della seduta di allenamentio, che sarà a porte aperte, le ore 11. Dovrebbe riaggregarsi anche Cherubini e mettersi subito al lavoro in vista della sfida di sabato contro la Sampdoria a Marassi. Il ragazzo di Tivoli ha giocato proprio l'anno scorso a Genova con la magia blucerchiata. Sarà dunque un ex della sfida del fine settimana.