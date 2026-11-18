Benevento-Empoli di martedì 24: parte la prevendita Vendita consentita fino alle 20 del 24 novembre. Nessuna limitazione per la tifoseria ospite

A partire dalle ore 10:00 di oggi 18 novembre 2026 e fino alle ore 20:00 del 24 novembre, saranno disponibili sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di campionato di Serie BKT Benevento-Empoli, in programma il giorno 24 novembre 2026 alle ore 20:00.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Sud 13 euro (ridotto 11)



Curva Nord Family 13 (ridotto 11)



Distinti 18 (ridotto 15)



Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)



Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)



Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)



Tribuna centrale 50



Settore ospiti 13.

*Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

Mercoledì 18 novembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Giovedì 19 novembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Venerdì 20 novembre 2026 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Sabato 21 novembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Domenica 22 novembre 2026 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Lunedì 23 novembre 2026 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Martedì 24 novembre 2026 – CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 di oggi 18 novembre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno lunedì 23 novembre 2026 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore CURVA SUD INFERIORE E SUPERIORE ai residenti in Firenze e provincia

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI INFERIORE E SUPERIORE ai residenti in Benevento e provincia.

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.