Santamaria, sotto con domande legali altri indagati. Alla fine quelle dei suoi Benevento. Incidente probatorio il 30 novembre l'1, il 3 e 4 dicembre. Il 2 i fondi per Piano Borea

Da lunedì 30 novembre si ricomincia. E se fino a questo momento ha risposto solo al procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e al sostituto Maria Colucci, ora l'ex dirigente comunale Gennaro Santamaria dovrà affrontare il fuoco di fila delle domande dei legali delle persone che ha chiamato in causa con le sue dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

Il gip Maria Amoruso, dinanzi al quale viene celebrato l'incidente probatorio, ha stilato un calendario degli interventi dei difensori: i primi saranno gli avvocati Sergio Rando (per Renato Parente, Antonella Moretti, Maurizio Perlingieri e Pio Minicozzi) e Giacomo Pace (per Raffaele Basso), mentre il 1 dicembre toccherà agli avvocati Angelo Leone (per Vincenzo Rosiello, Romeo Melillo, Giovanni D'Occhio) e Gerardo Giorgione (per Vincenzo Caretti).

Il 3 dicembre spazio agli avvocati Roberto Prozzo - assiste Maurizio Pepe, anch'egli indagato, che con la sua denuncia aveva determinato l'arresto di Santamaria per una presunta concussione-, Gabriele Melogli e Giuseppe Stellato (per Antonella Matticoli), Giuseppe Sauchella e Gianpiero Pirolo (per Antonio Iannella), Mauro Carrozzini e Stefano Montone (per Antonio Caporaso), mentre il 4 dicembre toccherà gli avvocati Vincenzo Regardi (per Giorgio Sanginario), Gianluca Bencivenga (per Paolo Papapietro), Angelo Raucci (per Domenico D'Agostino), Carmine Cavuoto e Marcello D'Auria (per Nascenzio Iannace). Infine, una ulteriore udienza per il controesame di Santamaria, con gli avvocati Antonio Di Santo ed Ettore Freda.

Probabile invece che il 2 dicembre si svolgano esame e controesame per il capitolo, di competenza della Procura europea, riguardante i fondi di Piano Borea, per il quale sono stati tirati in ballo Santamaria, Perlingieri, Melillo, Rosiello, Antonio Iannella e Carmine Iannella (avvocato Giuseppe Sauchella).