Benevento, ecco i convocati per la sfida di Palermo Un solo infortunato, Pierozzi. Poi due esclusioni per scelta tecnica, quale di Talia e Logan

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quattordicesima giornata di campionato di Serie BKT, Palermo-Benevento. Restano ancora fuori dal gruppo che è in lizza per un posto nella squadra che affronterà la formazione rosanero di Pippo Inzaghi, Angelo Talia e il brasiliano Logan. A parte ovviamente Edoardo Pierozzi, che al pari del suo gemello che gioca in rosanero, non sarà della sfida del Barbera per infortunio.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

96 Sylla Alioune

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

18 Simonetti Pier Luigi

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

21 Schimmenti Emanuele

93 Tumminello Marco

90 Verdi Simone