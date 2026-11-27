Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quattordicesima giornata di campionato di Serie BKT, Palermo-Benevento. Restano ancora fuori dal gruppo che è in lizza per un posto nella squadra che affronterà la formazione rosanero di Pippo Inzaghi, Angelo Talia e il brasiliano Logan. A parte ovviamente Edoardo Pierozzi, che al pari del suo gemello che gioca in rosanero, non sarà della sfida del Barbera per infortunio.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone