StregArti: le janare ispirano gli artisti Dalla rassegna, in programma dal 6 gennaio all'11 febbraio un museo: Samac

Il simbolo di Benevento, la sua malia, la sua leggenda madre, persino i suoi profumi.

Proverà a ricostruirli “StregArti. Premio Arco di Traiano”, in programma dal 6 gennaio all'11 febbraio per la direzione organizzativa di Giuseppe Petito, presidente della Pro Loco Samnium, e per la direzione artistica di Eraldo Vinciguerra.

Una rassegna internazionale di arte contemporanea con protagoniste le celebri janare, con l'obiettivo finale di un'esposizione permanente di artisti a Palazzo Paolo V che si chiamerà “Samac – StregArti Museo d'Arte Contemporanea”.

E' un progetto ambizioso quello presentato a Palazzo Paolo V che partirà da una rassegna d'arte contemporanea per arrivare, nel prossimo autunno, ad un museo. Alcune delle opere partecipanti donate dagli artisti e selezionate da un'apposita commissione (composta da Giorgio Di Genova, Fabrizio Borghini, Enzo Le pera, Nicola Micieli, Sergio Noberini e Maurizio Vitiello) saranno esposte nel nuovo museo che si arricchirà anche di libri, installazioni, fotografie, favole, persino “pozioni”.

Non solo arte, però, argomenti della manifestazione saranno anche il mondo del giornalismo e quello della diplomazia. Per il primo c'è il Premio Arco di Traiano 2018, per il secondo il Premio Ferluca.

«E' un evento importante per riscoprire uno dei simboli più rappresentanti della nostra città – ha chiarito l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Oberdan Picucci –. Una manifestazione che rappresenta la capacità non solo di creare un evento ma di renderlo stabile e farlo durare nel tempo».

«Un ulteriore impegno, una nuova sfida in cui crediamo tanto nata dalle richieste dei turisti che visitano la nostre città. L'idea è quella di creare ponti e collegamenti per sviluppare il turismo» ha spiegato, invece, Giuseppe Petito, direttore organizzativo dell'evento.



«Circa settantacinque gli artisti coinvolti provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero – ha detto il direttore artistico Eraldo Vinciguerra -. Guarderemo alla cultura e alla tradizione della strega principalmente attraverso l'arte. Ma non solo, punteremo anche alla letteratura. Presenteremo perfino un profumo delle streghe”.

Ed ecco il programma di StregArti 2018. Tutti i weekend (venerdì, sabato e domenica) dal 6 gennaio all’11 febbraio 2018 a Palazzo Paolo V – Benevento rassegna d’arte contemporanea con artisti nazionali ed internazionali (inaugurazione il 6 gennaio 2018, ore 16.30).

Il 7 gennaio 2018, ore 16.30: Estemporanea d'arte “L’Albero della Vita” a cura dell’artista Letizia Cabria di Ferrara. A seguire esibizione Music Song Academy e Accademia della Canzone, diretta da Maura Minicozzi.

Janua, Museo delle Streghe con visita guidata all’allestimento museale composto da reperti della storia, tradizioni e leggende che popolano il mondo delle Janare. Proiezione delle mostra multimediale immersiva dal titolo “Janare, le streghe di Benevento”, accompagnata dalla degustazione delle tisane di Janua, ispirate alle antiche ricette tradizionali e accompagnate da dolci tipici sanniti. A cura della Cooperativa Areca Onlus, presidente Carmen De Luca.

Presentazione volumi su personaggi e storie del Sannio. Momenti letterari, libri e dibattiti a cura della Casa Editrice Abe – Arturo Bascetta Editore.

“Streghe, dragoni e santi: crimini e miti beneventani del ‘500”, la nuova collana sannita di Bascetta Editore sulla Valle Beneventana, con quattro presentazioni domenicali, con il preside Virgilio Iandiorio e Fabio Paolucci.

Le Parole e immagini a tavola: 'Il cibo come cultura e comunicazione'. Nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura avviate dalla Proloco di Benevento, organizza incontri sulla riflessione e sul rapporto del cibo con la letteratura e la musica , alla ricerca del legame che unisce il piacere della lettura con il piacere del cibo. Da Sochrida Ristorante (Via Bartolomeo Camerario, Benevento), tutti i venerdì , a partire dalle ore 20.30.

Incontri/convegni sullo Sport, a cura del Movimento Sportivo Popolare Sannio, guidato dal Presidente Giacomo Stazio.



9 febbraio 2018. Premio Arco di Traiano, sezione “Giornalismo, Sport, Scienze, Comunicazione, Ambiente, Turismo, Social, Digital”, presso il Museo del Sannio di piazza Matteotti.



10 febbraio 2018, presso il Museo del Sannio. “Premio Feluca” per Geo-diplomazia, Cooperazione, Giustizia, Religione Politica, Doveri e Diritti dei Popoli”.

A conclusione della manifestazione, un grande convegno nazionale sui Liguri Apuani, il popolo che fu deportato dai Romani nel Sannio. Parteciperanno diversi sindaci italiani ed esperti nazionali ed internazionali della tematica.

Inoltre 9-10- 11 febbraio 2018 : concerti a cura del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento.