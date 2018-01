Mulino Pacifico, torna il "Teatro della famiglia" Incontri genitori e figli, iniziativa promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento

Martedì 16 gennaio, alle ore 19, presso il Mulino Pacifico di via Appio Claudio, torna il “Teatro della Famiglia”, serie di incontri genitori e figli, iniziativa promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, condotta dagli psicologi-psicoterapeuti Sara Cicchella, Viviana Perrone, Adriano Principe e dal pediatra e adolescentologo Nicola Cicchella, in collaborazione con i docenti di TeatrovStudio Ragazzi e TeatroStudio Infanzia.

Durante gli incontri, aperti a bambini e ragazzi e a tutti i genitori o caregiver saranno utilizzate metodologie esperienziali che consentiranno ai partecipanti di sperimentarsi attivamente in un contesto non giudicante, accogliente e divertente.

Le attività saranno mirate allo sviluppo della creatività, delle competenze cognitive e dell’autonomia durante la crescita. Queste competenze verranno sviluppate facendo creare ai bambini e ragazzi, uno spettacolo nuovo e personale ad ogni incontro, che avrà come argomento una situazione sociale, attuale o personale, come se fossero dei piccoli registi e scrittori. La compartecipazione del genitore aiuterà e potrà essere lo spunto per la rielaborazione di tematiche familiari.

Il primo incontro sarà l'occasione per presentarsi e per poter conoscere nuove persone che si affacciano come gli altri all'approfondimento del lavoro di genitore, un lavoro dove non si smette mai di imparare e di affrontare nuove esperienze.

Incontrare nuove persone consente di far funzionare la nostra mente e permette di pensare cose nuove soltanto scrutando il mondo intorno a noi, nell'usare il gruppo come un luogo ove si praticano una serie di analisi individuali ed una serie di pensieri personali. Incontri gratuiti, aperti a tutti previa prenotazione ai numeri 0824-47037; 349/1491061.

