Presentazione del libro di Franco Fracassi a Benevento “Morte dei Paschi”

L’associazione Koinokalò nasce per svolgere un’attività di valenza sociale e collettiva, volta in particolar modo alla diffusione della cultura dell’etica, della responsabilità, del progresso civile e alla tutela dei diritti dei cittadini e dei beni comuni.

Oggigiorno, uno dei diritti più calpestati e vituperati è il diritto ad una vita dignitosa e lo è stato ancor di più negli ultimi tempi a causa delle gravi crisi bancarie che hanno messo sul lastrico decine di migliaia di risparmiatori.

Queste persone,nella maggior parte dei casi, padri e madri di famiglia, piccoli e piccolissimi imprenditori, pensionati, non solo hanno perso i loro risparmi ma si sono trovati catapultati all’interno di scandali polico-finanziari nazionali e internazionali che non comprendevano e che nessuno ha saputo (o voluto) spiegare loro in maniera semplice e dettagliata.

Il libro di Franco Fracassi e di Elio Lannutti “Morte dei Paschi”, che verrà presentato a Benevento presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori Lunedì 29 gennaio alle 17.00 a cura di Koinokalò San Giorgio del Sannio e con la presenza dell’autore, va proprio nella direzione di spiegare, anche a chi di banche e di economia non se ne intende, la vicenda che ruota intorno al Monte dei Paschi, entrando nelle dinamiche di una banca sull’orlo del fallimento e facendo luce su chi siano gli assassini di quella che è stata, per decenni, la banca più grande d’Europa.

La Banca Monte Paschi, quindi, diventa il set, concreto e reale, di una grande crime story politico-finaziaria internazionale in cui ci sono tutti gli ingredienti classici del romanzo criminale, morti compresi, visto che ce ne sono 8 oltre a David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Banca Monte Paschi, volato misteriosamente giù dalla finestra del suo ufficio.

Questa vicenda, già di per sé complessa ma ancor più fortemente complicata dalle ingerenze politiche, potrebbe sembrare lontana dalla tranquilla realtà sannita, ma, in realtà, anche il Sannio può annoverare diverse iniziative in campo bancario e imprenditoriale degne di nota, in particolare la Banca Sannitica sorta a Benevento nel 1889 e vissuta per oltre un secolo prima di essere incorporata dalla Banca Popolare di Novara.

Ad illustrare la storia di queste banche ed imprese della provincia contadina interverrà la Professoressa Vittoria Ferrandino, Docente di Storia Economica presso l’Università del Sannio ed autrice di saggi sull'economia sannita fra i secoli XVIII e XX.

