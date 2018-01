Premio "Una vita per la musica" al Maestro Ilario Prestigioso riconoscimento per il direttore del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento

Prestigioso riconoscimento per il M° Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. L'assessorato alla Cultura della Regione Marche ed il Consiglio Direttivo di Marche Opera Festival, presieduto dal Direttore Artistico M° Maurizio Petrolo, hanno assegnato al M° Giuseppe Ilario l' VIII Edizione del Premio “UNA VITA PER LA MUSICA”, riconoscendo all'unanimità la grande dedizione all'Arte Musicale del Direttore dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale beneventana. La consegna ufficiale del prestigioso riconoscimento avverrà all’interno dell’evento artistico del Circuito Estivo 2018 di Marche Opera Festival. Il Premio costituisce il meritatissimo apprezzamento all’instancabile impegno profuso dal M° Ilario - al suo secondo mandato alla Direzione del Conservatorio “Nicola Sala” - nel dare uno slancio enorme all’attività didattica ed artistica dell’Ateneo musicale, ormai proiettato in una dimensione nazionale ed internazionale di assoluta eccellenza. «Sono onorato ed emozionato - ha sottolineato il Direttore Giuseppe Ilario - per la notizia dell’assegnazione del Premio “Una vita per la Musica”. Sono, inoltre, estremamente soddisfatto del lavoro svolto per il Conservatorio di Musica di Benevento, che si presenta oggi come una fucina di attività culturali contemperando due aspetti di enorme rilievo: la dimensione della ricerca artistica continua, dello studio, dell’approfondimento che coinvolge varie arti espressioni artistiche in sinergia fra di loro, e la proiezione sul territorio, nel segno di un forte e costante impegno civile e sociale che valorizza l’intera comunità».