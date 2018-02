4° Festival Filosofico del Sannio: arriva Don Luigi Ciotti Organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”

Domani 16 Febbraio alle ore 15,00, presso il Teatro Massimo, si terrà il terzo appuntamento del 4° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.

Sul tema: “Bisogna salire sui tetti e riannunciare la parola di vita” si confronteranno, in una tavola rotonda: Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e dell’Associazione Libera, Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica di Benevento, Marilisa Rinaldi, Presidente del Tribunale di Benevento.

L'art. 2 della Costituzione Italiana afferma che :"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Il richiamo a questi "diritti inviolabili" ha la sua radice in una lunga tradizione storica e filosofica che si estende dal diritto naturale fino alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo(1948)“…il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo “. L’idea di fondo é che esistono dei diritti naturali, che appartengono per natura all’uomo e, pertanto, precedono l’esistenza stessa dello Stato, che, non li crea, ma deve riconoscerli egarantirli attraverso le Leggi ordinarie.

Da ciò discende che il diritto alla vita è incondizionato, inderogabile ed indisponibile. La vita, prima ancora di figurare nell'elenco dei diritti fondamentali della persona, è un valore assoluto, perchè incarna la dignità umana cui ineriscono tutti i diritti. Il diritto alla vita è collegato al diritto alla libertà e al diritto alla sicurezza: è la triade vitale, come tale indissociabile. Il rispetto della vita, è quindi il presupposto della legalità intesa come possibilità di mettersi in gioco, di assumere le proprie responsabilità, di costruire insieme alla società civile e allo Stato, percorsi per l’affermazione dei diritti e della giustizia.

Saluti istituzionali: Paola Galeone Prefetto di Benevento. Coordinano: Carmela D’Aronzo Presidente associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, referente provinciale coordinamento Libera” Benevento filosofia e musica con la partecipazione del Conservatorio “ Nicola Sala”.

Redazione Bn