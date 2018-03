"AnGHInGò Scuola", al via la rassegna teatrale Eidos 7 e l’8 in scenda “Quando c’era Pippo", il 9 “Cinderella”

Andranno in scena il 7, 8 e 9 marzo presso il Teatro De Simone, alle ore 10, i prossimi appuntamenti in programma per la dodicesima edizione di “AnGHInGò Scuola”, la rassegna dedicata alle scolaresche organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il 7 e l’8 si potrà assistere a “Quando c’era Pippo - tratto dal diario di Giulia Re, partigiana e staffetta”, della compagnia Fontemaggiore, scritto da Daniele Aureli e Massimiliano Burini e diretto da Daniele Aureli e Matteo Svolacchia; il 9 sarà invece protagonista la compagnia Arterie Teatro con “Cinderella”, spettacolo bilingue in italiano e inglese, liberamente ispirato a “Cenerentola” di Charles Perrault e scritto e diretto da Alessandra Sciancalepore.