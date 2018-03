Domenica al De Simone in scena "Il Paese dei sogni" Rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos

Andrà in scena domenica 11 marzo presso il Teatro De Simone, alle ore 17, il quinto appuntamento in programma per “Il Paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la quattordicesima edizione sarà “Mulan e il drago - da storie e racconti dell’antica Cina”, della compagnia Teatro dei Colori, scritto e diretto da Valentina Ciaccia. Dalle note di regia: “Dall’epica dell’antica Cina, la storia della coraggiosa principessa Mulan diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà, lontana ma sempre più vicina, con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio dello sconfinato Paese, rurale e guerresco, magico e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e contadini saggi, aiuteranno la giovane Mulan nel percorso che la porterà a scegliere e a definire la sua identità. Nel rapporto tra il maschile e il femminile, nella dinamica di conquiste e tabù, si definisce la problematica che rende questa storia attuale, capace di dialogare con le giovani donne e i giovani uomini di un mondo che, come allora, cambia repentinamente e può essere infinito, spaesante, ma allo stesso tempo pieno di possibilità inaspettate, nuove avventure e amici. La magia appare e scompare grazie alla poesia del teatro nero, con apparizioni di demoni del cielo e della terra, e della figura immortale e affascinante del maestoso indomabile drago”.

La compagnia Teatro Dei Colori nasce nel 1987 con la direzione artistica di Gabriele Ciaccia, regista e formatore. Promuove rassegne teatrali annuali. Ha collaborato con l’A.T.A.M per i progetti “Ilio” e “Archèo” e ha realizzato progetti di studio e laboratori in collaborazione con il T.S.A. (Teatro Stabile d’Abruzzo). Ha attivato dal 1996 il “Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo”, in collaborazione con Regione Abruzzo e Comune di Avezzano (AQ) ed è stata Segreteria Nazionale dell’AGITA (Associazione per la ricerca e la promozione della cultura teatrale nella scuola e nel sociale) fino al 2002. Ha collaborato con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico”, l’Università degli studi di L’Aquila (Scienze della Formazione) e di Bologna (D.A.M.S.) per il tirocinio e perfezionamento per gli studenti. Dal gennaio 2000 ha attivato, nel centro della città di Avezzano, lo “Spazio Teatro/Arte”, luogo di spettacolo, animazione, formazione e aggiornamento sul teatro.